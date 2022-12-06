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TBMM'de vekiller arasında yumruklu kavga: İYİ Partili Örs yoğun bakımda
TBMM'de vekiller arasında yumruklu kavga: İYİ Partili Örs yoğun bakımda
Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Meclis Genel Kurulu'nda yine gerginlik yaşandı. AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T14:52+0300
2022-12-06T15:46+0300
politika
ak parti
iyi parti
tbmm
kavga
yumruklu kavga
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TBMM'deki bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor. Görüşmeler sırasında dün yaşanan gerginlik bugün de devam etti.İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşma yaparken AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.Tartışma üzerine oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Haydar Akar, oturuma 10 dakika ara verdi.Vekiller arasındaki gerginlik azalmadı ve bir süre sonra İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün kafasında açılma meydana geldiği bildirildi.Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirildi. Kalbinde problemi olduğu öğrenilen Örs, hastaneye kaldırıldı. İYİ Partili vekilin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/chp-milletvekili-atilla-sertele-kinama-cezasi-1064226861.html
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ak parti, iyi parti, tbmm, kavga, yumruklu kavga
ak parti, iyi parti, tbmm, kavga, yumruklu kavga

TBMM'de vekiller arasında yumruklu kavga: İYİ Partili Örs yoğun bakımda

14:52 06.12.2022 (güncellendi: 15:46 06.12.2022)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Meclis Genel Kurulu'nda yine gerginlik yaşandı. AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Yumruklaşma sırasında kafasında açılma meydana gelen İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.
TBMM'deki bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor. Görüşmeler sırasında dün yaşanan gerginlik bugün de devam etti.
İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşma yaparken AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma üzerine oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Haydar Akar, oturuma 10 dakika ara verdi.
Vekiller arasındaki gerginlik azalmadı ve bir süre sonra İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün kafasında açılma meydana geldiği bildirildi.

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirildi. Kalbinde problemi olduğu öğrenilen Örs, hastaneye kaldırıldı.
İYİ Partili vekilin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.
TBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'li milletvekilleri basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
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