https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskani-erdogan-eyt-duzenlemesini-acikliyor-1065140996.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı: 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı: 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T20:23+0300

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eyt

recep tayyip erdoğan

ekonomi

emekli

emekli maaşı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:🔸EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır.🔸Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenlemeyle artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtacağız.🔸Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.🔸(EYT) Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor.🔸Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.🔸Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.🔸Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bilgin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz! Hayırlı olsun."Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Nebati'nin paylaşımı şöyle: "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun! Teşekkürler Erdoğan"

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eyt, recep tayyip erdoğan, emekli, emekli maaşı