Altılı masa, Anayasa değişiklik teklifini açıkladı
11:40 28.11.2022 (güncellendi: 11:48 28.11.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritAltı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu Anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi hedefleyen altı partinin ortak anayasa değişik teklifini açıklandı. Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu Anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bir araya geldiği altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi tanıtım toplantısı için Ankara’da toplantı düzenliyor.
Genel başkanlar tarafından görevlendirilen komisyonun gerçekleştirdiği çalışma sonucu ortaya çıkan metin altı partinin ortak Anayasa değişiklik teklifi olarak kamuoyuna açıklanıyor.
Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu Anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak.
Teklif metni 9 başlık 84 maddeden oluştu.
Metinde şu öneriler yer aldı:
Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi öneriyoruz.
Anayasa düzenin temline insan onurunu koyuyoruz.
TBMM'yi ağır vesayetten kurtaracağız.
Yargı üzerindeki siyasi tahakkümü kaldıracağız.
Belediye başkanlarının yargı kararı olmadan görevden alınmalarına son vereceğiz.
Meclisin temsil gücünü artırmak için seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.
Yurt dışı seçim bölgesi kuracağız.
Kadına ve çocuğa yönelik suçlardan hüküm giyenlerin vekil olmasını engelleyeceğiz.
Milletler arası bir anlaşmadan çekilmenin kararını meclisin vermesini güvence altına alacağız.
Cumhurbaşkanın kanunları veto etme yetkisine son vereceğiz.
Cumhurbaşkanı yasayı bir sefer uyarı için geri gönderebilecek.
Hükümete yönelik gensoru teklifinde yeni Başbakan'ın ismin yazılması şartını getireceğiz.
Bütçe hakkının devredilemezliğini tahsis edeceğiz.
Meclis bünyesinde kesin hesap komisyonu kuracağız.
Komisyon başkanın ana muhalefet partisinden olmasını yasaya bağlayacağız.
Cumhurbaşkanı bir dönem ve 7 yıl için seçilecek. Cumhurbaşkanın siyasi partisi ile ilişkisi kesilecek.
Meclise karşı sorumluluğu olan başbakan ve bakanlar kurulu kurulacak.
Bakanlara hakkındaki iddialar ilgili gensoru açılabilecek.
Yeni hükümet oluşmadan mevcut hükümet düşürülemeyecek.
Hakimler ve savcılar için coğrafi teminat maddesini ekliyoruz.
HSK yerinen Hakimler Yüksek Kurulu ve Hakimler Yüksek Kurulu kuracağız.
Savunma makamı anayasal bir güvenceye kavuşturuyoruz.
Türkiye Barolar Birliği'ne özerklik sağlayacağız.
Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirilerek üye sayısı 21'e çıkartılacak.
Yüksek seçim kurulu iki daire ve bir genel kuruldan oluşacak.
Kurulun kararlarına itiraz edilebilecek.
Kurulun kararı AYM tarafından denetlenebilecek
Açıklamanın ardından 6 genel başkan güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa kitapçığı ile poz verdi.
© Sputnik / Osman Nuri CeritAltılı masa
Altılı masa
© Sputnik / Osman Nuri Cerit