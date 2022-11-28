https://sputniknews.com.tr/20221128/alti-parti-anayasa-degisiklik-teklifini-acikliyor-1063912235.html

Altılı masa, Anayasa değişiklik teklifini açıkladı

Altılı masa, Anayasa değişiklik teklifini açıkladı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi hedefleyen altı partinin ortak anayasa değişik teklifini açıklandı. Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T11:40+0300

2022-11-28T11:40+0300

2022-11-28T11:48+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

deva partisi

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

iyi parti

6'lı masa

anayasa

anayasa mahkemesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bir araya geldiği altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi tanıtım toplantısı için Ankara’da toplantı düzenliyor.Genel başkanlar tarafından görevlendirilen komisyonun gerçekleştirdiği çalışma sonucu ortaya çıkan metin altı partinin ortak Anayasa değişiklik teklifi olarak kamuoyuna açıklanıyor. Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu Anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak.Teklif metni 9 başlık 84 maddeden oluştu. Metinde şu öneriler yer aldı: Açıklamanın ardından 6 genel başkan güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa kitapçığı ile poz verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221127/kilicdaroglu-sizden-tek-istedigimiz-sandiga-gidip-oy-kullanmaniz-guvenligi-biz-saglayacagiz-1063892907.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deva partisi, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, 6'lı masa, anayasa, anayasa mahkemesi