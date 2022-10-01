https://sputniknews.com.tr/20221001/tbmm-27-donem-6-yasama-yili-acildi-meclisin-gundeminde-neler-var-1061834246.html

TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı: Meclis'in gündeminde neler var?

TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı: Meclis'in gündeminde neler var?

BMM Başkanı Mustafa Şentop’un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Atatürk anıtına çelenk koymasıyla 27. Dönem 6. Yasama yılı başladı. Başta EYT olmak üzere... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T14:32+0300

2022-10-01T14:32+0300

2022-10-01T14:32+0300

türkiye

tbmm

açılış

tbmm 27. dönem milletvekilleri yemin töreni

ak parti

mhp

chp

iyi parti

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061835123_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0ac454e319b5a6e7b9a710367a9e8968.jpg

27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. TBMM Başkanvekilleri, siyasi parti grup başkanvekilleri, milletvekilleri törene katıldı.Yeni yasama yılında AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığı'na sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun' teklifinin detayları belli oldu. Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.'Meclis'in ilk gündemi 'dezenformasyon ile mücadele yasası'Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda 'dezenformasyonla mücadele yasası' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçiminin yapılacağını bildirdi.KYK borçlarının faizlerinin silinmesi de görüşülecekKredi Yurtlar Kurumu'na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.EYT'liler için çalışmalar sürüyorEmeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Elitaş, "Bu konuda herkes farklı yorumlar yaptığı takdirde çeşitli umutlar, değişik beklentiler ortaya çıkabilir. Kamuoyunda ortaya çıkan beklentilerin tamamının karşılanması mümkün değil. Beklentiler kabul görmeye başladığı anda istenilen olmadığı takdirde büyük bir umutsuzluğa düşme, hayal kırıklığı durumu ortaya çıkabilir. Vedat Bilgin hocamızın açıklamalarından başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın" dedi.Ayrıca Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak. Öte yandan, 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221001/cumhurbaskani-erdogan-27-donem-6-yasama-yili-acilis-programinda-konusuyor-1061834339.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, açılış, tbmm 27. dönem milletvekilleri yemin töreni, ak parti, mhp, chp, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, eyt, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emeklilik yaşı, borç, faiz, faiz indirimi