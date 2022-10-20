https://sputniknews.com.tr/20221020/yusuf-islam-turkiyedeki-ilk-konserini-akmde-verdi-the-wind-parcasinda-yunus-emreden-esinlendim-1062508752.html
Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi: 'The Wind parçasında Yunus Emre'den esinlendim'
Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi: 'The Wind parçasında Yunus Emre'den esinlendim'
Cat Stevens adıyla ünlenen, 1977'de Müslüman olduktan sonra adını Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T01:15+0300
2022-10-20T01:15+0300
2022-10-20T01:17+0300
yaşam
yusuf islam
cat stevens
konser
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İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.Yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.Konsere gelenleri "İyi akşamlar, Türkiye'de çalıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu çok harika" diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.İslam, uzun yıllardır pek çok şarkı yazdığını belirterek, "Şarkılarımda bu gezegenin sorumluluklarını devralacak gençlere mesaj veriyorum" dedi.Yunus Emre'den esinlendimThe Wind parçasını seslendirmeden önce kimden esinlendiğini açıklayan sanatçı, "Sonraki şarkıyı aslında Türk ozan ve büyük tasavvuf öğretmeni Yunus Emre'den esinlendim. O bir şiir yazdı. İsmi 'Gel gör beni aşk n'eyledi'. Bu şiir sonsuza kadar nasıl aşık olunacağını öğretiyor" şeklinde konuştu.Yusuf İslam hayat yolcuğunun ilginç olduğunu dile getirerek, "Sadece bir rüzgar gibi. İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum" ifadelerini kullandı.Ünlü sanatçı, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 23 Ekim'de CSO Ada Ankara'da da bir konser verecek.Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam'ın Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlanacak.
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yusuf islam, cat stevens, konser
yusuf islam, cat stevens, konser
Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi: 'The Wind parçasında Yunus Emre'den esinlendim'
01:15 20.10.2022 (güncellendi: 01:17 20.10.2022) Abone ol
Cat Stevens adıyla ünlenen, 1977'de Müslüman olduktan sonra adını Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.
Yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.
Konsere gelenleri "İyi akşamlar, Türkiye'de çalıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu çok harika" diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
İslam, uzun yıllardır pek çok şarkı yazdığını belirterek, "Şarkılarımda bu gezegenin sorumluluklarını devralacak gençlere mesaj veriyorum" dedi.
Yunus Emre'den esinlendim
The Wind parçasını seslendirmeden önce kimden esinlendiğini açıklayan sanatçı, "Sonraki şarkıyı aslında Türk ozan ve büyük tasavvuf öğretmeni Yunus Emre'den esinlendim. O bir şiir yazdı. İsmi 'Gel gör beni aşk n'eyledi'. Bu şiir sonsuza kadar nasıl aşık olunacağını öğretiyor" şeklinde konuştu.
Yusuf İslam hayat yolcuğunun ilginç olduğunu dile getirerek, "Sadece bir rüzgar gibi. İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 23 Ekim'de CSO Ada Ankara'da da bir konser verecek.
Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam'ın Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlanacak.