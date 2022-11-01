https://sputniknews.com.tr/20221101/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ingiltereye-gitti-1062953783.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım’da Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T20:48+0300

2022-11-01T20:48+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

londra

ingiltere

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na geldikten sonra beraberindekilerle, THY'nin 1983 sefer sayılı uçağıyla saat 20.25'te İngiltere'ye hareket etti.CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Denizli Gençlik Kolları Üyesi Gamze Kaya da Londra'ya gitti.Kılıçdaroğlu'nun 2-4 Kasım'da yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkati çeken kurum ve kuruluşlar ile yeşil, doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.CHP Lideri Kılıçdaroğlu, görüşmelerinde, Türkiye'ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendirecek ve partisinin bakış açısını paylaşacak.Kılıçdaroğlu’nun 5 Kasım’da Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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