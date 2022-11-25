https://sputniknews.com.tr/20221125/taksimdeki-25-kasim-yuruyusune-izin-verilmedi-1063843330.html

Taksim'deki 25 Kasım yürüyüşüne izin verilmedi

Taksim'deki 25 Kasım yürüyüşüne izin verilmedi

Kadın örgütlerinin Taksim'de planladığı 25 Kasım yürüyüşüne izin verilmedi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

yürüyüş

taksim

istiklal caddesi

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için İstanbul Taksim'de planlanan yürüyüşe izin verilmedi. İstanbul Valiliği, bugün saat 15.00 itibarıyla Yenikapı-Hacıosman Metro’sunun Şişhane ve Taksim istasyonlarının kapatılmasına karar vermişti.Yürüyüş için Taksim'e gelen kadın örgütleri ise, İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışların kapatılması nedeniyle alana alınmadı.Taksim'in ardından Haliç Köprüsü'nün yakınlarında toplanan kadınlar, polis tarafından çevrelendi ve gözaltına alındı.Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilmişti.

türkiye

taksim

istiklal caddesi

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2022

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25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, yürüyüş, taksim, istiklal caddesi