https://sputniknews.com.tr/20221109/kuduz-teshisi-konulan-cocuk-hayatini-kaybetti-1063237167.html

Kuduz tedavisi gören çocuk hayatını kaybetti

Kuduz tedavisi gören çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T13:51+0300

2022-11-09T13:51+0300

2022-11-09T14:14+0300

türkiye

kuduz

bitlis

çocuk

köpek

ankara

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Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan çocuk yaşamını yitirdi.Adilcevaz ilçesinde 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin köpek tarafından ısırılmıştı.İki çocuk ilçedeki tedavilerinin ardından kuduz şüphesiyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.Yapılan testlerde Erçetin'de kuduz virüsüne rastlanmıştı. Hırçın davranışlar sergileyen ve tükürük salgısı artan çocuk, 21 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı.Ağırları nedeniyle uyutulan çocuğun tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyordu.Polat Ergün ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221106/bitliste-kuduz-olan-cocugun-babasi-kopek-isirdigini-bilseydik-daha-once-gotururduk-1063118902.html

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