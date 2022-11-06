https://sputniknews.com.tr/20221106/bitliste-kuduz-olan-cocugun-babasi-kopek-isirdigini-bilseydik-daha-once-gotururduk-1063118902.html

Bitlis'te kuduz olan çocuğun babası: 'Köpek ısırdığını bilseydik daha önce götürürdük'

Bitlis'te kuduz olan çocuğun babası: 'Köpek ısırdığını bilseydik daha önce götürürdük'

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Köpekler tarafından ısırılan çocuklardan birine kuduz teşhisi konarken biri de müşade altına... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T09:37+0300

2022-11-06T09:37+0300

2022-11-06T09:37+0300

türkiye

bitlis

türkiye

çocuk

kuduz

köpek

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde 9 yaşındaki arkadaşı Polat Ergün ile köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki M.E., durumu ailesinden sakladı. Kolunda karıncalanma gibi bulgular başlayınca ailesi M.E.'yi hastaneye götürdü. Hastanede köpeğin ısırdığını söylemesinin ardından M.E., kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yollandı.Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler de gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptandı. Ergün'ün ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan ilk iki testi negatif çıksa da üçüncü örnek alımında tükürüğünde kuduz virüsünün saptanmasıyla tedavi altına alınan M.E.'nin babası Murat E., Sabah gazetesine konuştu.Oğlunun tedavisinin devam ettiğini söyleyen ve konuşmakta güçlük çeken baba Murat E., "Bilseydik köpek ısırdığını daha erken hastaneye götürürdük. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Solunum cihazına bağlı, uyutuyorlar. Ağrı kesici veriliyor. Çocuğumuzu görebiliyoruz. Doktorlar ilgileniyorlar. Durumu Allah'a kalmış. Diyecek bir şey yok, ne diyebilirim ki sadece dua ediyoruz" dedi.Öte yandan köyde M.E. dışında köpek ısırdığı öğrenilen iki çocuk hastanedeki tetkiklerinin ardından taburcu oldu.Köyde kimse sokağa çıkmıyorGöldüzü Köyü'nde, yaşanan kuduz olayının ardından korku hakim. 600 haneli köyde Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Köyde köpek saldırılarından dolayı çocuklar dışarıya çıkartılmıyor.Köy Muhtarı Halis Uruçlu, "Köyümüzde köpek sayısı oldukça fazla. Hiçbir şey yapamıyoruz. Herkes korku içinde. Kimse dışarıya çıkmak istemiyor. Okula bile çocukları gönderemiyoruz" dedi.M.E.'nin babaannesi Ayşe E. ise "Bundan 1.5 ay kadar önce Mustafa okuldan geldi. Üstü başı tozlanmıştı. Bisikletten düştüm dedi. Aradan biraz zaman geçti. Kaşıntıları oluyordu ama çok şiddetlendi. Kaşıntılar artınca hemen hastaneye götürdük. Doktora kendisini köpek ısırdığını itiraf etti. İğneden korktuğu için doğruyu söylememiş. Köpekleri çok severdi. Hayali polis olmak. Şimdi ayağa kalkması için dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221104/kuduz-tanisi-konulan-cocuk-yogun-bakimda-durumu-kritik-1063070750.html

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bitlis, türkiye, çocuk, kuduz, köpek