https://sputniknews.com.tr/20220909/izmirde-9-eylul-kutlamasi-tunc-soyer-gundogdu-meydanini-paylasti--1061028734.html
İzmir'de 9 Eylül kutlaması: Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'nı paylaştı
İzmir'de 9 Eylül kutlaması: Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'nı paylaştı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın da konser vereceği 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'ndaki coşkunun ve... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T21:51+0300
2022-09-09T21:51+0300
2022-09-09T21:56+0300
türkiye
tunç soyer
izmir
9 eylül
9 eylül meydanı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarından görüntüleri Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/izmirin-100-kurtulus-gunu-kutlamalarinda-helikopterler-zeybek-oynadi-1061028793.html
türkiye
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tunç soyer, izmir, 9 eylül, 9 eylül meydanı
tunç soyer, izmir, 9 eylül, 9 eylül meydanı
İzmir'de 9 Eylül kutlaması: Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'nı paylaştı
21:51 09.09.2022 (güncellendi: 21:56 09.09.2022) Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın da konser vereceği 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'ndaki coşkunun ve kalabalığın görüntülerini paylaştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarından görüntüleri Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.