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İzmir'de 9 Eylül kutlaması: Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'nı paylaştı
İzmir'de 9 Eylül kutlaması: Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'nı paylaştı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın da konser vereceği 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'ndaki coşkunun ve... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tunç soyer
izmir
9 eylül
9 eylül meydanı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarından görüntüleri Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/izmirin-100-kurtulus-gunu-kutlamalarinda-helikopterler-zeybek-oynadi-1061028793.html
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tunç soyer, izmir, 9 eylül, 9 eylül meydanı
tunç soyer, izmir, 9 eylül, 9 eylül meydanı

İzmir'de 9 Eylül kutlaması: Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'nı paylaştı

21:51 09.09.2022 (güncellendi: 21:56 09.09.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Tunç Soyerİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın da konser vereceği 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'ndaki coşkunun ve kalabalığın görüntülerini paylaştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın da konser vereceği 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'ndaki coşkunun ve kalabalığın görüntülerini paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Tunç Soyer
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın da konser vereceği 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'ndaki coşkunun ve kalabalığın görüntülerini paylaştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarından görüntüleri Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
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