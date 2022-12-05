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DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
Enflasyon oranının açıklamasının ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2023 yılı için asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
asgari ücret
disk
arzu çerkezoğlu
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir” dedi.Çerkezoğlu açıklamasında şunları söyledi:DİSK’in asgari ücrete ilişkin talepleri şöyle oldu:
https://sputniknews.com.tr/20221202/turk-is-genel-baskani-atalay-asgari-ucrette-7-bin-785-lira-kirmizi-cizgi-1064075364.html
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asgari ücret, disk, arzu çerkezoğlu
asgari ücret, disk, arzu çerkezoğlu

DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

13:16 05.12.2022 (güncellendi: 13:17 05.12.2022)
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Enflasyon oranının açıklamasının ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2023 yılı için asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini duyurdu.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir” dedi.
Çerkezoğlu açıklamasında şunları söyledi:
“Bugün yüksek enflasyon karşısında işçilerin ve kamu çalışanlarının gelirleri erimeye devam ediyor. TÜİK’in eksik hesaplanmış rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 84, gıda enflasyonu yüzde 100’ün üzerine çıktı. Yüksek enflasyon bölüşüm ilişkilerini de olumsuz biçimde etkiliyor. Gelir adaletsizliği giderek artıyor. İşgücünün milli gelirden aldığı pay gerilerken sermayenin payı artıyor. Açlık ücret ortalama ücret haline geldi. AB ülkelerinde asgari ücretlerinin oranı yüzde 4 seviyesindeyken Türkiye’de yüzde 50’yi aştı. Ayrıca asgari ücrete erişemeyen milyonlar var. Ülkemiz bir asgari ücretliler toplumu haline gelirken asgari ücretin alım gücü her geçen gün geriledi. Bugün asgari ücreti konuşurken ortalama ücreti konuşuyoruz.”
DİSK’in asgari ücrete ilişkin talepleri şöyle oldu:
Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli.
Asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli gelir esas alınmalı ve asgari ücretin büyümeden payını alması sağlanmalı.
En düşük emekli ücreti asgari ücret düzeyine yükseltilmeli.
Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir.
Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
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