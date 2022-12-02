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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 7 Aralık'ta yapılacağını söyleyen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T01:50+0300
2022-12-02T01:50+0300
ekonomi
ergün atalay
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta yapılacak.TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber’de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.'Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım'Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirterek "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi. Atalay sözlerine şöyle devam etti:'Asgari ücret kadar önemli sorunlar var'Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.Gündemde işçinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Atalay, "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.Gelir vergisiGelir vergisi sisteminde düzenlenme yapılması gerektiğini ifade eden Atalay, "Biz geçmişte aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27’ye, şimdi haziran ayının başında giriyoruz. Bu, adil bir sistem değil. Sürdürülebilir bir şey değil" açıklamasını yaptı.
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ergün atalay, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, eyt
ergün atalay, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, eyt

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi

01:50 02.12.2022
© AA Ergün Atalay
 Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 7 Aralık'ta yapılacağını söyleyen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. Atalay, "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta yapılacak.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber’de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

'Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım'

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirterek "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.
Atalay sözlerine şöyle devam etti:
"7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli"

'Asgari ücret kadar önemli sorunlar var'

Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.
Gündemde işçinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Atalay, "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.
Gelir vergisi
Gelir vergisi sisteminde düzenlenme yapılması gerektiğini ifade eden Atalay, "Biz geçmişte aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27’ye, şimdi haziran ayının başında giriyoruz. Bu, adil bir sistem değil. Sürdürülebilir bir şey değil" açıklamasını yaptı.
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