https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbul-ve-cevresinde-deprem-1063738284.html

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T04:16+0300

2022-11-23T04:16+0300

2022-11-23T04:48+0300

türkiye

istanbul

deprem

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İstanbul ve çevre illerinde hissedilen bir deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı ölçümlere göre, 04.08 sıralarında 6.5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, 5.9 büyüklüğünde. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gölyaka ilçesindeki depremin 6.81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Sarsıntı, İstanbul, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli ve Edirne'de hissedildi.Düzce Belediye Başkanı: Yaralanma ya da ölüm haberi yok Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, NTV canlı yayınında "Yaralanma ya da ölüm haberi yok" açıklamasında bulundu.İmamoğlu: Olumsuz bir durum mevcut değildirİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir" dedi. İstanbul Valisi Yerlikaya: Konuyu takip ediyoruzİstanbul Valisi Ali Yerlikaya da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir; konuyu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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istanbul, deprem