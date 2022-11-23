Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
04:16 23.11.2022 (güncellendi: 04:48 23.11.2022)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi.
İstanbul ve çevre illerinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı ölçümlere göre, 04.08 sıralarında 6.5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, 5.9 büyüklüğünde.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 23, 2022
SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) https://t.co/g8lTs3WLiy
23.11.2022, 04:08:14 TSİ
Büyüklük: 5.9
Derinlik: 6.5 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM: Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Gölyaka ilçesindeki depremin 6.81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntı, İstanbul, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli ve Edirne'de hissedildi.
Düzce Belediye Başkanı: Yaralanma ya da ölüm haberi yok
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, NTV canlı yayınında "Yaralanma ya da ölüm haberi yok" açıklamasında bulundu.
İmamoğlu: Olumsuz bir durum mevcut değildir
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir" dedi.
İstanbul Valisi Yerlikaya: Konuyu takip ediyoruz
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir; konuyu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.