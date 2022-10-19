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TSK, 2022 Dünya Kupası için Katar'da
TSK, 2022 Dünya Kupası için Katar'da
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T22:50+0300
2022-10-19T22:50+0300
dünya
katar
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
ordu
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından TSK'nın Katar misyonu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlamak için Katar’a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, "Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı.Doha Büyükelçilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. M. Mustafa Göksu bugün, “2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı”na katkı sağlamak için Katar’a gelen TSK unsurlarını havaalanında karşıladı. Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221017/katar-2023-afc-asya-kupasina-ev-sahipligi-yapacak-1062421956.html
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katar, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ordu, dünya kupası, 2022 dünya kupası
katar, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ordu, dünya kupası, 2022 dünya kupası

TSK, 2022 Dünya Kupası için Katar'da

22:50 19.10.2022
© Fotoğraf : Twitter / T.C. Doha BüyükelçiliğiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© Fotoğraf : Twitter / T.C. Doha Büyükelçiliği
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından TSK'nın Katar misyonu ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlamak için Katar’a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı.
Doha Büyükelçilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. M. Mustafa Göksu bugün, “2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı”na katkı sağlamak için Katar’a gelen TSK unsurlarını havaalanında karşıladı. Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor" denildi.
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