https://sputniknews.com.tr/20221103/tuik-ekim-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1063016279.html
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85,51 yükseldi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T10:01+0300
2022-11-03T10:01+0300
2022-11-03T10:21+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı.TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85.51 yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221103/enag-yillik-enflasyon-yuzde-185i-gecti-1063015826.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
10:01 03.11.2022 (güncellendi: 10:21 03.11.2022) Abone ol
TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85,51 yükseldi.
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85.51 yükseldi.