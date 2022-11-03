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https://sputniknews.com.tr/20221103/tuik-ekim-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1063016279.html
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85,51 yükseldi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı.TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85.51 yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221103/enag-yillik-enflasyon-yuzde-185i-gecti-1063015826.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

10:01 03.11.2022 (güncellendi: 10:21 03.11.2022)
© AAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85,51 yükseldi.
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85.51 yükseldi.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
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