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ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 185
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 185
ENAG "Yıllık enflasyon yüzde 185'i geçti" açıklamasında bulundu. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayında enflasyonunun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7.18, yıllık bazda ise yüzde 185.34 arttığını bildirdi.Yılbaşından itibaren enflasyondaki 10 aylık (Ocak-Ekim) artış yüzde 115.82 olarak gerçekleşti.Ana harcama grupları arasında aylık bazda en yüksek artış yüzde 21.5 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. Lokanta ve otellerde yüzde 11.5, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 8.85 artış yaşandı.En düşük artış ise aylık bazda fiyatların yüzde 1.92 düştüğü konut grubunda yaşandı. Sağlık grubundaki artış ise yüzde 0.05 oldu.
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enagrup, enflasyon, ekonomi
enagrup, enflasyon, ekonomi

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 185

09:34 03.11.2022 (güncellendi: 09:57 03.11.2022)
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© İHA
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ENAG "Yıllık enflasyon yüzde 185'i geçti" açıklamasında bulundu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayında enflasyonunun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7.18, yıllık bazda ise yüzde 185.34 arttığını bildirdi.
Yılbaşından itibaren enflasyondaki 10 aylık (Ocak-Ekim) artış yüzde 115.82 olarak gerçekleşti.
Ana harcama grupları arasında aylık bazda en yüksek artış yüzde 21.5 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. Lokanta ve otellerde yüzde 11.5, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 8.85 artış yaşandı.
En düşük artış ise aylık bazda fiyatların yüzde 1.92 düştüğü konut grubunda yaşandı. Sağlık grubundaki artış ise yüzde 0.05 oldu.
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