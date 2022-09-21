https://sputniknews.com.tr/20220921/marmaristeki-yangini-sondurmek-icin-yola-cikan-helikopter-denizlide-dustu-1-olu-4-yarali-1061473292.html

Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter düştü: 2 Rus personel hayatını kaybetti

Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter düştü: 2 Rus personel hayatını kaybetti

Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü. Olayda 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T16:41+0300

2022-09-21T16:41+0300

2022-09-21T17:47+0300

türkiye

marmaris

yangın

helikopter

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Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü.İçişleri Bakanlığı, Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 Rus personelin hayatını kaybettiğini, mürettebattan da 5 kişinin yaralandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220921/marmariste-orman-yangini--1061463903.html

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