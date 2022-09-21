https://sputniknews.com.tr/20220921/marmaristeki-yangini-sondurmek-icin-yola-cikan-helikopter-denizlide-dustu-1-olu-4-yarali-1061473292.html
Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter düştü: 2 Rus personel hayatını kaybetti
Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter düştü: 2 Rus personel hayatını kaybetti
Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü. Olayda 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T16:41+0300
2022-09-21T16:41+0300
2022-09-21T17:47+0300
türkiye
marmaris
yangın
helikopter
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Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü.İçişleri Bakanlığı, Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 Rus personelin hayatını kaybettiğini, mürettebattan da 5 kişinin yaralandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220921/marmariste-orman-yangini--1061463903.html
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marmaris, yangın, helikopter
Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter düştü: 2 Rus personel hayatını kaybetti
16:41 21.09.2022 (güncellendi: 17:47 21.09.2022) Abone ol
Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü. Olayda 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Rus mürettebatın adlarının Aleksandr İakovlev ile Aleksey Volkov olduğu bildirildi.
Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü.
İçişleri Bakanlığı, Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 Rus personelin hayatını kaybettiğini, mürettebattan da 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.