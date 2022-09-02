https://sputniknews.com.tr/20220902/hablemitoglu-suikastinin-katil-zanlilarindan-goktas-bulgaristanda-yakalandi-1060711243.html

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T08:34+0300

2022-09-02T08:34+0300

2022-09-02T08:49+0300

necip hablemitoğlu

türkiye

levent göktaş

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.

türkiye

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necip hablemitoğlu, levent göktaş