https://sputniknews.com.tr/20220902/hablemitoglu-suikastinin-katil-zanlilarindan-goktas-bulgaristanda-yakalandi-1060711243.html
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T08:34+0300
2022-09-02T08:34+0300
2022-09-02T08:49+0300
necip hablemitoğlu
türkiye
levent göktaş
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.
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necip hablemitoğlu, levent göktaş
necip hablemitoğlu, levent göktaş
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
08:34 02.09.2022 (güncellendi: 08:49 02.09.2022) Abone ol
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.
Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.