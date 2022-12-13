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https://sputniknews.com.tr/20221213/turkiyenin-kredi-risk-primi-500-baz-puanin-altina-indi-1064538714.html
Türkiye'nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi
Türkiye'nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T18:28+0300
2022-12-13T18:28+0300
ekonomi
türkiye
kredi
risk
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ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikasında yumuşamaya gideceği beklentisi küresel bazda risk iştahını artırırken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına indi.Dünya genelinde artan resesyon riski ve yumuşamaya başlayan enflasyon verilerinin önemli merkez bankalarının ultra şahin politikalarını gözden geçirmesine sebep olması bekleniyor.Gelişmekte olan ülke risk primleri de söz konusu beklentilerle gerileme eğilimine girdi.Bugün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı. Almanya’da da yıllık enflasyon kasımda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 10’a geriledi.Açıklanan veriyle birlikte Fed'in enflasyonla mücadelede şahin tavrını yumuşatacağı beklentisiyle Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 493 baz puanla 9 Aralık'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye indi.Analistler, küresel bazda enflasyonda görülen yavaşlamanın bu hafta küresel merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarında etkili olmasının beklendiğini kaydederek, piyasalardaki hareketliliğin hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini ifade etti.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artırması beklenirken, açıklanacak nokta grafiğindeki nihai faiz tahminleri de oldukça önem arz ediyor.Analistler, Powell'ın son konuşmasında nihai faiz oranına vurgu yaptığını belirterek, bankanın yumuşayan enflasyonla mücadele kapsamında ne kadar daha şahin kalacağına yönelik beklentilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.Fed bundan önceki toplantılarda üst üste 4 kez 75 baz puanlık faiz artışıyla son dönemin en hızlı sıkılaşmasını gerçekleştirmiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da benzer şekilde politika faizlerini 75'er baz puan artırarak tarihinin en sert sıkılaştırma adımlarını atmıştı.
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türkiye, kredi, risk
türkiye, kredi, risk

Türkiye'nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi

18:28 13.12.2022
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikasında yumuşamaya gideceği beklentisi küresel bazda risk iştahını artırırken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına indi.
Dünya genelinde artan resesyon riski ve yumuşamaya başlayan enflasyon verilerinin önemli merkez bankalarının ultra şahin politikalarını gözden geçirmesine sebep olması bekleniyor.
Gelişmekte olan ülke risk primleri de söz konusu beklentilerle gerileme eğilimine girdi.
Bugün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı. Almanya’da da yıllık enflasyon kasımda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 10’a geriledi.
Açıklanan veriyle birlikte Fed'in enflasyonla mücadelede şahin tavrını yumuşatacağı beklentisiyle Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 493 baz puanla 9 Aralık'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye indi.
Analistler, küresel bazda enflasyonda görülen yavaşlamanın bu hafta küresel merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarında etkili olmasının beklendiğini kaydederek, piyasalardaki hareketliliğin hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artırması beklenirken, açıklanacak nokta grafiğindeki nihai faiz tahminleri de oldukça önem arz ediyor.
Analistler, Powell'ın son konuşmasında nihai faiz oranına vurgu yaptığını belirterek, bankanın yumuşayan enflasyonla mücadele kapsamında ne kadar daha şahin kalacağına yönelik beklentilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.
Fed bundan önceki toplantılarda üst üste 4 kez 75 baz puanlık faiz artışıyla son dönemin en hızlı sıkılaşmasını gerçekleştirmiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da benzer şekilde politika faizlerini 75'er baz puan artırarak tarihinin en sert sıkılaştırma adımlarını atmıştı.
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