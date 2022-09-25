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Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı
Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı
Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Şüpheli, polis ekiplerini görünce evi ateşe verdi... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T19:17+0300
2022-09-25T19:17+0300
türkiye
istanbul
bağcılar
anne
saldırı
yangın
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İstanbul Bağcılar’da meydana gelen olayda, iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip camdan aşağıya attı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi. Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi A.S.’yi yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Olay anına şahit olan mahalle sakini Uğur Eğriöz, “Karşı sokaktayım bir ses duydum. Aşağı indiğimde annesinin boğazını kesip attığını gördük. Sonra silah sesi geldi. Galiba bacağından vuruldu. Sonra evi yakmaya çalıştı. O sırada özel harekatçılar gelip şahsı aldı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor” dedi.
türkiye
istanbul
bağcılar
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istanbul, bağcılar, anne, saldırı, yangın
istanbul, bağcılar, anne, saldırı, yangın

Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı

19:17 25.09.2022
© İHAÖnce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı
Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA
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Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Şüpheli, polis ekiplerini görünce evi ateşe verdi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
İstanbul Bağcılar’da meydana gelen olayda, iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip camdan aşağıya attı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi. Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi A.S.’yi yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Olay anına şahit olan mahalle sakini Uğur Eğriöz, “Karşı sokaktayım bir ses duydum. Aşağı indiğimde annesinin boğazını kesip attığını gördük. Sonra silah sesi geldi. Galiba bacağından vuruldu. Sonra evi yakmaya çalıştı. O sırada özel harekatçılar gelip şahsı aldı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor” dedi.
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