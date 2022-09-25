https://sputniknews.com.tr/20220925/once-annesinin-basini-kesip-camdan-asagiya-atti-sonra-evi-yakmaya-calisti-1061608927.html

Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı

Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı

Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Şüpheli, polis ekiplerini görünce evi ateşe verdi... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T19:17+0300

2022-09-25T19:17+0300

2022-09-25T19:17+0300

türkiye

istanbul

bağcılar

anne

saldırı

yangın

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İstanbul Bağcılar’da meydana gelen olayda, iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip camdan aşağıya attı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi. Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi A.S.’yi yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Olay anına şahit olan mahalle sakini Uğur Eğriöz, “Karşı sokaktayım bir ses duydum. Aşağı indiğimde annesinin boğazını kesip attığını gördük. Sonra silah sesi geldi. Galiba bacağından vuruldu. Sonra evi yakmaya çalıştı. O sırada özel harekatçılar gelip şahsı aldı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor” dedi.

türkiye

istanbul

bağcılar

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