https://sputniknews.com.tr/20220925/rtuk-baskani-sahinden-bagcilar-cinayeti-cagrisi-lutfen-hassasiyet-gosterelim-1061610414.html
RTÜK Başkanı Şahin'den Bağcılar cinayeti görüntülerine ilişkin çağrı: Lütfen hassasiyet gösterelim
RTÜK Başkanı Şahin'den Bağcılar cinayeti görüntülerine ilişkin çağrı: Lütfen hassasiyet gösterelim
Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin annesinin boğazını kesip kesik başını camdan aşağıya atması olayına ilişkin RTÜK Başkanı... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T22:32+0300
2022-09-25T22:32+0300
2022-09-25T22:49+0300
türkiye
istanbul
bağcılar
cinayet
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
sosyal medya
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Bağcılar'da bir şahsın annesinin boğazını keserek kesik başı balkondan aşağı atması olayının sosyal medyada yayınlanan görüntülerine dair açıklama yaptı.Şahin sosyal medya kullanıcılarına hassasiyet çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220925/once-annesinin-basini-kesip-camdan-asagiya-atti-sonra-evi-yakmaya-calisti-1061608927.html
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istanbul, bağcılar, cinayet, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), sosyal medya
istanbul, bağcılar, cinayet, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), sosyal medya
RTÜK Başkanı Şahin'den Bağcılar cinayeti görüntülerine ilişkin çağrı: Lütfen hassasiyet gösterelim
22:32 25.09.2022 (güncellendi: 22:49 25.09.2022) Abone ol
Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin annesinin boğazını kesip kesik başını camdan aşağıya atması olayına ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Şahin, olay anına dair sosyal medya üzerinden görüntülerin paylaşılmaması çağrısında bulunarak, "Lütfen hassasiyet gösterelim" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Bağcılar'da bir şahsın annesinin boğazını keserek kesik başı balkondan aşağı atması olayının sosyal medyada yayınlanan görüntülerine dair açıklama yaptı.
Şahin sosyal medya kullanıcılarına hassasiyet çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Bağcılar’da yaşanan cinayet vakasının görüntülerinin gerek sosyal medyada gerekse internet mecraları dahil görsel medyada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz."