https://sputniknews.com.tr/20220925/rtuk-baskani-sahinden-bagcilar-cinayeti-cagrisi-lutfen-hassasiyet-gosterelim-1061610414.html

RTÜK Başkanı Şahin'den Bağcılar cinayeti görüntülerine ilişkin çağrı: Lütfen hassasiyet gösterelim

RTÜK Başkanı Şahin'den Bağcılar cinayeti görüntülerine ilişkin çağrı: Lütfen hassasiyet gösterelim

Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin annesinin boğazını kesip kesik başını camdan aşağıya atması olayına ilişkin RTÜK Başkanı... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T22:32+0300

2022-09-25T22:32+0300

2022-09-25T22:49+0300

türkiye

istanbul

bağcılar

cinayet

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

sosyal medya

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Bağcılar'da bir şahsın annesinin boğazını keserek kesik başı balkondan aşağı atması olayının sosyal medyada yayınlanan görüntülerine dair açıklama yaptı.Şahin sosyal medya kullanıcılarına hassasiyet çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20220925/once-annesinin-basini-kesip-camdan-asagiya-atti-sonra-evi-yakmaya-calisti-1061608927.html

türkiye

istanbul

bağcılar

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istanbul, bağcılar, cinayet, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), sosyal medya