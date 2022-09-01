https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-binasina-silahi-saldiri-1060687906.html

TFF binasına silahı saldırı

TFF binasına silahı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T18:37+0300

2022-09-01T18:37+0300

2022-09-01T19:22+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

silahlı saldırı

hamit altıntop

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TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde, Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı.Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi.Saldırganlar araçla kaçtıOlay intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Milliyet'in aktardığına göre, kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.Vali Yerlikaya'nın paylaşımıTFF İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği ve kulüplerden TFF'ye yapılan silahlı saldırıya kınamaKulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırıyı kınadı.Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinde, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz." mesajına yer verdi.Galatasaray Kulübü de "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.Beşiktaş Kulübü, paylaşımında "Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabında, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.Süper Lig ve 1. Lig'de yer alan diğer kulüpler de paylaştıkları mesajlarla saldırıyı kınadı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), silahlı saldırı, hamit altıntop