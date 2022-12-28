https://sputniknews.com.tr/20221228/kilicdaroglundan-gezi-davasi-tepkisi-adaleti-bu-ulkeye-getirecegiz-1065142217.html
Kılıçdaroğlu'ndan Gezi davası tepkisi: Adaleti bu ülkeye getireceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan Gezi davası tepkisi: Adaleti bu ülkeye getireceğiz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemleri davasında Osman Kavala ve 7 kişi için verilen cezaların onanmasına tepki göstererek, "Adaleti bu ülkeye... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T19:53+0300
2022-12-28T19:53+0300
2022-12-28T19:57+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
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Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaların istinafta onaylanmasına tepki gösterdi.Twitter üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'ndan Gezi davası tepkisi: Adaleti bu ülkeye getireceğiz
19:53 28.12.2022 (güncellendi: 19:57 28.12.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemleri davasında Osman Kavala ve 7 kişi için verilen cezaların onanmasına tepki göstererek, "Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera’yı babasına kavuşturacağız!" ifadelerini kullandı.
Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaların istinafta onaylanmasına tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera’yı babasına kavuşturacağız!