https://sputniknews.com.tr/20221228/kilicdaroglundan-gezi-davasi-tepkisi-adaleti-bu-ulkeye-getirecegiz-1065142217.html

Kılıçdaroğlu'ndan Gezi davası tepkisi: Adaleti bu ülkeye getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan Gezi davası tepkisi: Adaleti bu ülkeye getireceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemleri davasında Osman Kavala ve 7 kişi için verilen cezaların onanmasına tepki göstererek, "Adaleti bu ülkeye... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T19:53+0300

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

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Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaların istinafta onaylanmasına tepki gösterdi.Twitter üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

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kemal kılıçdaroğlu