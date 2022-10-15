https://sputniknews.com.tr/20221015/billur-kalkavan-hayatini-kaybetti-1062346508.html

Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T12:26+0300

2022-10-15T12:26+0300

2022-10-15T12:26+0300

yaşam

billur kalkavan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059366081_0:116:1075:721_1920x0_80_0_0_1b424b6ba5bc24455e08a98b8c508800.jpg

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.Oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

billur kalkavan