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Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T12:26+0300
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Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.Oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" ifadelerini kullandı.
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billur kalkavan
billur kalkavan

Billur Kalkavan hayatını kaybetti

12:26 15.10.2022
© FotoğrafBillur Kalkavan
Billur Kalkavan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© Fotoğraf
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Kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.
Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.
Oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" ifadelerini kullandı.
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