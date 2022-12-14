https://sputniknews.com.tr/20221214/ilac-fiyatlarini-belirleyen-euro-degeri-aralik-ayinda-yuzde-3677-oraninda-arttirildi-1064555227.html

İlaç fiyatlarını belirleyen euro değeri aralık ayında yüzde 36.77 oranında arttırıldı

İlaç fiyatlarını belirleyen euro değeri aralık ayında yüzde 36.77 oranında arttırıldı

'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T00:36+0300

2022-12-14T00:36+0300

2022-12-14T01:08+0300

ilaç

resmi gazete

son dakika

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052575705_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a7e8f9f039667693778d291d258cd421.jpg

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişikliğe gidildi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 TL oldu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilaç, resmi gazete, son dakika