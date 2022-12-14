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https://sputniknews.com.tr/20221214/ilac-fiyatlarini-belirleyen-euro-degeri-aralik-ayinda-yuzde-3677-oraninda-arttirildi-1064555227.html
İlaç fiyatlarını belirleyen euro değeri aralık ayında yüzde 36.77 oranında arttırıldı
İlaç fiyatlarını belirleyen euro değeri aralık ayında yüzde 36.77 oranında arttırıldı
'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T00:36+0300
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ilaç
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Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişikliğe gidildi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 TL oldu.
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ilaç, resmi gazete, son dakika
ilaç, resmi gazete, son dakika

İlaç fiyatlarını belirleyen euro değeri aralık ayında yüzde 36.77 oranında arttırıldı

00:36 14.12.2022 (güncellendi: 01:08 14.12.2022)
© AAİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
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'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.
Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 TL oldu.
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