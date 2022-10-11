https://sputniknews.com.tr/20221011/mehmet-ali-celebi-ak-partiye-gecti-1062177736.html
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçti
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçti
Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılma kararı aldı. Çelebi yaptığı açıklamada, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T11:42+0300
2022-10-11T11:42+0300
2022-10-11T11:42+0300
politika
mehmet ali çelebi
ak parti
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Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılma kararı aldı. Çelebi, "Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.CHP'den 2018'de milletvekili seçilen ve 2021'de istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan ve 2022'de Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılma kararı aldı.Twitter'dan açıklama yapan Çelebi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şükranlarımı sunuyorum. Halkımızı dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir" dedi.
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mehmet ali çelebi, ak parti
mehmet ali çelebi, ak parti
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçti
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Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılma kararı aldı. Çelebi yaptığı açıklamada, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şükranlarımı sunuyorum" dedi
Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılma kararı aldı. Çelebi, "Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.
CHP'den 2018'de milletvekili seçilen ve 2021'de istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan ve 2022'de Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılma kararı aldı.
Twitter'dan açıklama yapan Çelebi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şükranlarımı sunuyorum. Halkımızı dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir" dedi.