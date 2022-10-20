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SON DAKİKA | Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
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https://sputniknews.com.tr/20221020/merkez-bankasi-politika-faizini-15-puan-indirdi-1062524053.html
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan düşürerek yüzde 10.5'e çekti. Son üç aydaki faiz indirimi 3.5 puanı buldu. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz indirimi
faiz artırımı
faiz oranları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10.5'e düşürdü.TCMB açıklamasında, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" dedi.
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merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz artırımı, faiz oranları
merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz artırımı, faiz oranları

Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi

14:01 20.10.2022 (güncellendi: 14:07 20.10.2022)
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© İHA
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Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan düşürerek yüzde 10.5'e çekti. Son üç aydaki faiz indirimi 3.5 puanı buldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10.5'e düşürdü.
TCMB açıklamasında, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" dedi.
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