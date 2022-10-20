https://sputniknews.com.tr/20221020/merkez-bankasi-politika-faizini-15-puan-indirdi-1062524053.html
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan düşürerek yüzde 10.5'e çekti. Son üç aydaki faiz indirimi 3.5 puanı buldu. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T14:01+0300
2022-10-20T14:01+0300
2022-10-20T14:07+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz indirimi
faiz artırımı
faiz oranları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10.5'e düşürdü.TCMB açıklamasında, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" dedi.
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merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz artırımı, faiz oranları
merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz artırımı, faiz oranları
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
14:01 20.10.2022 (güncellendi: 14:07 20.10.2022) Abone ol
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Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan düşürerek yüzde 10.5'e çekti. Son üç aydaki faiz indirimi 3.5 puanı buldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10.5'e düşürdü.
TCMB açıklamasında, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" dedi.