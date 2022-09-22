https://sputniknews.com.tr/20220922/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1061503701.html
Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti
Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti
Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirime gitti. Merkez Bankası... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T14:01+0300
2022-09-22T14:01+0300
2022-09-22T15:02+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz indirimi
faiz artırımı
faiz artırımı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 1 puan düşürerek, yüzde 13'ten 12'ye düşürdü.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dolar'dan tarihi rekorFaiz kararı sonrası Dolar/TL, 18,42'yi gördü. Euro ise 18.23 bandında seyrediyor.
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merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz artırımı, faiz artırımı
merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz artırımı, faiz artırımı
Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti
14:01 22.09.2022 (güncellendi: 15:02 22.09.2022) Abone ol
Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirime gitti. Merkez Bankası, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu mesajını verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 1 puan düşürerek, yüzde 13'ten 12'ye düşürdü.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.
Dolar'dan tarihi rekor
Faiz kararı sonrası Dolar/TL, 18,42'yi gördü. Euro ise 18.23 bandında seyrediyor.