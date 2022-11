https://sputniknews.com.tr/20221112/ulke-capinda-tatbikat-bugun-turkiye-saat-1857de-cokecek-kapanacak-tutunacak-1063351591.html

Ülke çapında tatbikat bugün: Türkiye saat 18.57'de çökecek, kapanacak, tutunacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, bugün saat 18.57'de ülke genelinde yapılacak, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı'nın... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T10:18+0300

2022-11-12T10:18+0300

2022-11-12T10:25+0300

1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, tüm Türkiye’de aynı anda Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapılacak. Tatbikatta neler yaşanacağını AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı.1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, bugün 81 ilde aynı anda Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirilecek. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği bu tatbikatın hazırlıkları tamamlandı.Son bilgileri de Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer verdi. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında ise 94 bin tatbikatın yapıldığını aktaran Sezer, eğitim verilen insanların davranış kalıplarının değişmesini, deprem ve diğer afetlerle ilgili bilincin kazanılmasını ve bilgilerin yenilenmesini istediklerini belirtti.Sezer, son bir haftada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldığına işaret ederek, 12 Kasım'da yapılacak tatbikatın Türkiye genelinde ilk kez uygulanacağını söyledi.Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı: Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruzÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devlet milletin, el ele deprem gerçeğini akıldan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirterek bu akşam yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına katılma çağrısında bulundu.Kurum, sosyal medya hesabından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.23 yıl önce yaşanan Düzce depreminde kaybettikleri her bir canı rahmetle andıklarını vurgulayarak Kurum, "Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. O yüzden bu akşam 18.57'de Çök-Kapan-Tutun." ifadelerini kullandı.

