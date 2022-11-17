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Ankara Barosu'ndan kadın çalışanlarına regl izni
Ankara Barosu'ndan kadın çalışanlarına regl izni
Ankara Barosu, kadın çalışanlarına 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T15:59+0300
2022-11-17T16:03+0300
regl izni
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ankara barosu
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Ankara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlara ayda 1 gün 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "15 Kasım 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Avukatlık Kanunu 76. maddesi gereğince, var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden, Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine karar verildi.Kurulda, Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için, bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına, karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/regl-izni-kanun-teklifiyle-gundemde-hangi-ulkelerde-uygulaniyor-1063561643.html
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regl izni, ankara barosu
regl izni, ankara barosu

Ankara Barosu'ndan kadın çalışanlarına regl izni

15:59 17.11.2022 (güncellendi: 16:03 17.11.2022)
© AAAnkara Barosu
Ankara Barosu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Ankara Barosu, kadın çalışanlarına 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.
Ankara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlara ayda 1 gün 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.
Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "15 Kasım 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Avukatlık Kanunu 76. maddesi gereğince, var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden, Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine karar verildi.
Kurulda, Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için, bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına, karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
Regl / Tampon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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