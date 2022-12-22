https://sputniknews.com.tr/20221222/erdogan-2023-yilinda-uygulanacak-asgari-ucreti-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-duyuracak-1064863198.html
Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duyuracak
Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duyuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyuracak. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T11:59+0300
2022-12-22T11:59+0300
2022-12-22T12:05+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
türkiye
asgari ücret
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Milyonların beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Asgari ücret zammı belirleme süreci nasıl gelişti?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık'ta da üçüncü kez bir araya gelmişti.Üçüncü toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay işçi tarafının asgari ücret teklifini "9 bin lira" olarak açıklamış, "Verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" demişti.TÜRK İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da "9 binden aşağı inme şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, asgari ücret
recep tayyip erdoğan, türkiye, asgari ücret
Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duyuracak
11:59 22.12.2022 (güncellendi: 12:05 22.12.2022) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyuracak.
Milyonların beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
Asgari ücret zammı belirleme süreci nasıl gelişti?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık'ta da üçüncü kez bir araya gelmişti.
Üçüncü toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay işçi tarafının asgari ücret teklifini "9 bin lira" olarak açıklamış, "Verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" demişti.
TÜRK İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da "9 binden aşağı inme şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı.