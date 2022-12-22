Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duyuracak
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221222/erdogan-2023-yilinda-uygulanacak-asgari-ucreti-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-duyuracak-1064863198.html
Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duyuracak
Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duyuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyuracak. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T11:59+0300
2022-12-22T12:05+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
türkiye
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063933838_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_ae11fd53fcbdded00e5a25b5ec3a4995.jpg
Milyonların beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Asgari ücret zammı belirleme süreci nasıl gelişti?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık'ta da üçüncü kez bir araya gelmişti.Üçüncü toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay işçi tarafının asgari ücret teklifini "9 bin lira" olarak açıklamış, "Verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" demişti.TÜRK İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da "9 binden aşağı inme şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063933838_57:0:1144:815_1920x0_80_0_0_898f538f842c3ac4182a570c0ce374ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, türkiye, asgari ücret
recep tayyip erdoğan, türkiye, asgari ücret

Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duyuracak

11:59 22.12.2022 (güncellendi: 12:05 22.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyuracak.
Milyonların beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Asgari ücret zammı belirleme süreci nasıl gelişti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık'ta da üçüncü kez bir araya gelmişti.
Üçüncü toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay işçi tarafının asgari ücret teklifini "9 bin lira" olarak açıklamış, "Verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" demişti.
TÜRK İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da "9 binden aşağı inme şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала