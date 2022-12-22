https://sputniknews.com.tr/20221222/erdogan-2023-yilinda-uygulanacak-asgari-ucreti-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-duyuracak-1064863198.html

Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duyuracak

Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duyuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyuracak. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T11:59+0300

2022-12-22T11:59+0300

2022-12-22T12:05+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

türkiye

asgari ücret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063933838_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_ae11fd53fcbdded00e5a25b5ec3a4995.jpg

Milyonların beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Asgari ücret zammı belirleme süreci nasıl gelişti?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık'ta da üçüncü kez bir araya gelmişti.Üçüncü toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay işçi tarafının asgari ücret teklifini "9 bin lira" olarak açıklamış, "Verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" demişti.TÜRK İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da "9 binden aşağı inme şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, türkiye, asgari ücret