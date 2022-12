CANLI I İmamoğlu ile Millet İttifakı, 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde buluştu

Gültekin Uysal: Bu kararları alanlar başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar

Babacan'dan sonra kürsüye Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal çıktı.

Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"'Kalk yiğidim dağ başını duman almış. Aslan payını aslan olmayanlar almış.'

Tarihi bir günde buradayız. Türk milletinin tarihi yürüyüşünde bir önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız. Büyük üzüntü içindeyim. Milletim için, devlet için, geleceği karartılan gençler adına üzüntü içindeyim. Bu büyük ülke, bu büyük millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor.

Zalim zulmünü celladına yaptırırmış. Zalime, onun cellatlarına, uşaklarına karşı bir büyük mücadeleyi burada başlatıyoruz. Hep birlikte söz milletindir diye haykırıyoruz.

6 Mayıs 2019 Türk demokrasisi için kırılmanın yaşandığı bir tarihtir. İstanbul'da millet iradesiyle seçilen İmamoğlu'nun yetkisinin alındığı tarihtir. Milli iradenin önüne set çekilmez. Milletin gücü o duvarları her daim yıkıp atmıştır.

Dün İmamoğlu'na bu cezayı verdiler ama bilsinler ki bu kararın nokta kadar milletin vicdanında karşılığı yoktur. Bu kararı alanları biliyoruz. Aldıranları biliyoruz.

Onların adaleti zaten Deniz Feneri davalarında batmıştır. Adaleti sistematik bir şekilde bu memleketi uygulayanlara haykırıyorum; adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı. Bu kararları alanlar başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar.

Siz reform yapmayın, sizden bir şey beklemiyoruz. Kötülük yapmaktan vazgeçin, FETÖ'cülerin size bıraktığı hukuksuzluğu icat etmekten vazgeçin.

O nedenle aziz İstanbullular işaret fişeğini bugün buradan yaktığımız hukuk mücadelemizin demokrasi mücadelemizin eninde sonunda milletin iradesi ile tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Onların tek bir iddiası ideali ve davaları var; onlar bir kişinin ailesinin ve şurekâsının iktidarı ve mutluluğu için kavga veriyorlar. Oysa bizler bugün ne kadar haklı olduğumuz, ne kadar doğru olduğumuz ortaya çıkıyor. Altılı masa etrafında bir araya gelmiş olanlar yek vücut olanların demokrasi diye bir kavgası var. Korkusuzca yaşama hürriyeti adına bir meselesi var. Bu ülkede fırsat eşitliği diye bir kavgası var. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi kurmak gibi bir ideali mücadelesi kavgası var.

İşte bugün buradan sadece İstanbullumuz değil, çatlamış toprakların hasretini dindirmek için her biriniz her birimiz Türkiye’nin üzerine örülen kademe kademe her gün rengi koyulaşan bu örtüyü atıp kaldırmak adına bu cesareti ve iradeyi taşımalıyız."