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CANLI I İmamoğlu ile Millet İttifakı, 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde buluştu
CANLI I İmamoğlu ile Millet İttifakı, 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde buluştu
Millet İttifakı, 2 yıl 7 ay hapse mahkûm edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde buluştu. İmamoğlu kürsü... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
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Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye

CANLI I İmamoğlu ile Millet İttifakı, 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde buluştu

17:08 15.12.2022 (güncellendi: 18:34 15.12.2022)
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Millet İttifakı, 2 yıl 7 ay hapse mahkûm edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde buluştu. İmamoğlu kürsü konuşmasında, "Onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada" yorumunda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu da "Hiçbir güç İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı sonrası, 6'lı masa liderleri Saraçhane'de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve doktor randevusu nedeniyle mitinge katılamayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu temsilen Genel Başkanvekili Sabri Tekir mitinge katılanlar arasında yer aldı.
Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Millet İttifakı'nın belediye başkanları da Saraçhane'de halkı selamladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayını paylaştığı tweetinde "Millet İttifakı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’deyiz! Bizim mücadelemiz adalet mücadelesidir" dedi.
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18:33 15.12.2022
Gültekin Uysal: Bu kararları alanlar başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar
Babacan'dan sonra kürsüye Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal çıktı.
Uysal, şu ifadeleri kullandı:
"'Kalk yiğidim dağ başını duman almış. Aslan payını aslan olmayanlar almış.'
Tarihi bir günde buradayız. Türk milletinin tarihi yürüyüşünde bir önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız. Büyük üzüntü içindeyim. Milletim için, devlet için, geleceği karartılan gençler adına üzüntü içindeyim. Bu büyük ülke, bu büyük millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor.
Zalim zulmünü celladına yaptırırmış. Zalime, onun cellatlarına, uşaklarına karşı bir büyük mücadeleyi burada başlatıyoruz. Hep birlikte söz milletindir diye haykırıyoruz.
6 Mayıs 2019 Türk demokrasisi için kırılmanın yaşandığı bir tarihtir. İstanbul'da millet iradesiyle seçilen İmamoğlu'nun yetkisinin alındığı tarihtir. Milli iradenin önüne set çekilmez. Milletin gücü o duvarları her daim yıkıp atmıştır.
Dün İmamoğlu'na bu cezayı verdiler ama bilsinler ki bu kararın nokta kadar milletin vicdanında karşılığı yoktur. Bu kararı alanları biliyoruz. Aldıranları biliyoruz.
Onların adaleti zaten Deniz Feneri davalarında batmıştır. Adaleti sistematik bir şekilde bu memleketi uygulayanlara haykırıyorum; adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı. Bu kararları alanlar başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar.
Siz reform yapmayın, sizden bir şey beklemiyoruz. Kötülük yapmaktan vazgeçin, FETÖ'cülerin size bıraktığı hukuksuzluğu icat etmekten vazgeçin.
O nedenle aziz İstanbullular işaret fişeğini bugün buradan yaktığımız hukuk mücadelemizin demokrasi mücadelemizin eninde sonunda milletin iradesi ile tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Onların tek bir iddiası ideali ve davaları var; onlar bir kişinin ailesinin ve şurekâsının iktidarı ve mutluluğu için kavga veriyorlar. Oysa bizler bugün ne kadar haklı olduğumuz, ne kadar doğru olduğumuz ortaya çıkıyor. Altılı masa etrafında bir araya gelmiş olanlar yek vücut olanların demokrasi diye bir kavgası var. Korkusuzca yaşama hürriyeti adına bir meselesi var. Bu ülkede fırsat eşitliği diye bir kavgası var. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi kurmak gibi bir ideali mücadelesi kavgası var.
İşte bugün buradan sadece İstanbullumuz değil, çatlamış toprakların hasretini dindirmek için her biriniz her birimiz Türkiye’nin üzerine örülen kademe kademe her gün rengi koyulaşan bu örtüyü atıp kaldırmak adına bu cesareti ve iradeyi taşımalıyız."
18:16 15.12.2022
Babacan: Olanları kabul etmiyorum
Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüne DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çıktı.
Babacan, şunları söyledi:
"Hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu hukuksuzluğu reddediyorum. İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Daha birkaç ay evvel Canan Hanıma yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyımlarla rövanş almasını reddediyorum. Onun için buradayım.
18:11 15.12.2022
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Hiçbir güç İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu’nun ardından bir konuşma gerçekleştirdi.
"Milletin iradesine darbe vurulmuştur. Bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur, biz milli iradeyi yeniden inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:
"Adalet artık temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Bizler Altılı Masa olarak adalet konusunda kararlıyız ve mutlaka getireceğiz.Adalet artık temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Bizler Altılı Masa olarak adalet konusunda kararlıyız ve mutlaka getireceğiz. Bugün Türkiye’de kimse kendini güvende hissetmiyor. Bir genç tweet attığı zaman kapısı çalınıyor ve gözaltına alınıyor, biz daha bu manzaralar yaşanmayacak.Bugün Türkiye’de kimse kendini güvende hissetmiyor. Bir genç tweet attığı zaman kapısı çalınıyor ve gözaltına alınıyor, biz daha bu manzaralar yaşanmayacak.
Milletvekillerimiz, gazeteciler tutuklandı, İstanbul il başkanımıza siyaset yasağı getirildi. Bu zulmün tablosudur.Milletvekillerimiz, gazeteciler tutuklandı, İstanbul il başkanımıza siyaset yasağı getirildi. Bu zulmün tablosudur. İmamoğlu hakkında verilen karar asla kabul edilemez. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir milimlik dahi geri adım attırmayacaktır, biz kararlılıkla Başkan’ın arkasında duracağız. Bizim rant yiyicilere hizmet etmek gibi bir durumumuz yok.İmamoğlu hakkında verilen karar asla kabul edilemez. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir milimlik dahi geri adım attırmayacaktır, biz kararlılıkla Başkan’ın arkasında duracağız. Bizim rant yiyicilere hizmet etmek gibi bir durumumuz yok.
Hiçbir güç İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz. Milli iradeye darbe yapanları göndereceğiz, Altılı Masa kararlı, bu ülkeye huzuru getireceğiz. Bu 100 metro koşusu değil, maratondur. Maratonun sonuna geldik. İktidar olacağız. "
18:03 15.12.2022
Bakan Soylu: Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu açıklamalarının devamında, "Birincisi yargıya saygı duymak lazım. Yargıyı en üst noktaya taşımak, yargıyı töhmet altında bırakmak doğru bir davranış değil. Kesinleşmemiş, daha adımları olan bir yargı kararı var. Bir önceki mahkeme safhında da bugün yapılanlar da anayasa 138'e aykırıdır. Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan, yargının kendi ilkeleri ile karar almasını etkilemeye çalışmaktır. Bunlardan bir tanesini biz yapsak, çarmıha gererlerdi.
Buna Bizans oyunu denir. Bizi basamak kullanarak, bir adım öne geçebilir miyim diye bir süreçtir. Yargı süreci devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
17:35 15.12.2022
İmamoğlu: Onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada
Konuşma yapmak için kürsüye çıkan ilk isim, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
İmamoğlu, "Onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada. Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle derdi ne biliyor musunuz? Bunlar hasta hem de çok hasta. Sizlere söyleyeyim. Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar. Milli irade kendilerinden yana bir karar verirse hiç sorun yok. Ama başka türlü bir karar çıkarsa, bütün arızalar başlıyor. Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapsınlar, nafile" şeklinde konuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Burası sizin eviniz. Siz ne derseniz o olur. Önce sizlere soru sormak istiyorum. Bu ülkeyi yönetenlerin, milletimizle, sizinle ne alıp veremediği var? Sizden ne istiyorlar? 31 Mart'ta oyunuzu kullandınız, saymadılar. 4 oy pusulasından 3'ü geçerli, büyükşehir belediyesi için olan geçersizdir dediler. Sizin helal oyunuzu iptal ettiler, seçimi yenilediler. Sizin seçtiğiniz büyükşehir belediyesine; bizden bir gün önce, kamu bankalarına bol bol kredi verirlerdi. Sizin seçtiğiniz yönetime tam 3,5 yıldır bu millete ait bankalardan bir kurul vermiyorlar. Sizin seçtiğiniz yönetim çok daha uygun koşullarda, bizler, dışarıdan fonlar bulup getiriyoruz. Uydurma bahanelerle aylar, yıllar geçiyor. Bir imza atıp onay vermiyorlar. Sizinle alıp veremedikleri ne var bunların?
Mesela, eskiden bu şehirde taksilerle ilgili kararları büyükşehir belediyesi alırdı. Artık taksi konusundaki kararlar İstanbul'dan değil Ankara'dan alınacak diyorlar. Eskiden Gezi Parkı'nın mülkiyeti büyükşehir belediyesine aitti, Gezi artık bir vakfa ait olacak, biz yöneteceğiz dediler. Daha onlarca örneği sayabilirim ama vaktinizi almayacağım. Siz, bir kere değil, iki kere üst üste belediye başkanı seçtiniz!
Allah'ım sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar. Baktılar mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka bir hakim getirerek karar çıkarttılar. Allah aşkına, ey vatandaşlarım; bu ülkeyi yönetenlerin sizinle alıp veremedikleri ne var.
Onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada. Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle derdi ne biliyor musunuz? Bunlar hasta hem de çok hasta! Sizlere söyleyeyim. Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar! Milli irade kendilerinden yana bir karar verirse hiç sorun yok. Ama başka türlü bir karar çıkarsa, bütün arızalar başlıyor. Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapsınlar, nafile.
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