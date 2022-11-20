https://sputniknews.com.tr/20221120/tsk-suriye-ve-kuzey-iraka-hava-harekati-baslati-1063644071.html
TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı
TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor"... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T01:26+0300
2022-11-20T01:26+0300
2022-11-20T01:37+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
suriye
kuzey irak
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Kandil ve birçok noktaya hava harekatı gerçekleştirdi.Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
türkiye
suriye
kuzey irak
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, kuzey irak
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, kuzey irak
TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı
01:26 20.11.2022 (güncellendi: 01:37 20.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Kandil ve birçok noktaya hava harekatı gerçekleştirdi.
Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.