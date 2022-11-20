Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221120/tsk-suriye-ve-kuzey-iraka-hava-harekati-baslati-1063644071.html
TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı
TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor"... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T01:26+0300
2022-11-20T01:37+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
suriye
kuzey irak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063644133_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_50286c7e30e514be4ca001113bc4b06a.jpg
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Kandil ve birçok noktaya hava harekatı gerçekleştirdi.Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
türkiye
suriye
kuzey irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063644133_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_318ea22be25e3dc5400b9e24e693de8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, kuzey irak
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, kuzey irak

TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı

01:26 20.11.2022 (güncellendi: 01:37 20.11.2022)
© AATSK - F16
TSK - F16 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Kandil ve birçok noktaya hava harekatı gerçekleştirdi.
Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала