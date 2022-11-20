https://sputniknews.com.tr/20221120/tsk-suriye-ve-kuzey-iraka-hava-harekati-baslati-1063644071.html

TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı

TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor"... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T01:26+0300

2022-11-20T01:26+0300

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milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

suriye

kuzey irak

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Kandil ve birçok noktaya hava harekatı gerçekleştirdi.Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

türkiye

suriye

kuzey irak

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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, kuzey irak