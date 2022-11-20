https://sputniknews.com.tr/20221120/bakan-akar-ulkenin-guvenligine-kastedenlerden-yaptiklarinin-hesabini-sorduk-sormaya-devam-edecegiz-1063645749.html

Bakan Akar: Ülkenin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz

Bakan Akar: Ülkenin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerin vurulduğu Pençe Kılıç Harekatı'nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T09:09+0300

2022-11-20T09:09+0300

2022-11-20T09:21+0300

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.Harekatın icrası öncesinde Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indi.Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü. Bakan Akar, harekatın sonunda Pençe Kılıç'ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Merkezi'ne telsizden hitap etti.Başarıyla tamamlanan hava harekatından dolayı personeli tebrik eden Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu."Maksadımız, 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek" diyen Akar, gece yarısından itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekatın hassas şekilde planlandığını ve başarılı bir şekilde icra edildiğini vurguladı.'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi'Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekatın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekatı icra ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:Akar, 'mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı ile' devam ettiğini belirtti.Harekata katılan pilotlar Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden, "Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır." ifadelerini kullandı.Akar da pilotları bir kez daha tebrik ederek "emniyetli uçuş" temennisinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221120/tsk-suriye-ve-kuzey-iraka-hava-harekati-baslati-1063644071.html

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, irak, türkiye, operasyon