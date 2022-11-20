https://sputniknews.com.tr/20221120/bakan-akar-ulkenin-guvenligine-kastedenlerden-yaptiklarinin-hesabini-sorduk-sormaya-devam-edecegiz-1063645749.html
Bakan Akar: Ülkenin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz
Bakan Akar: Ülkenin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerin vurulduğu Pençe Kılıç Harekatı'nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T09:09+0300
2022-11-20T09:09+0300
2022-11-20T09:21+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
irak
türkiye
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063645822_0:216:1200:891_1920x0_80_0_0_144bb8958168f4f43161a784e7b8689f.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.Harekatın icrası öncesinde Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indi.Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü. Bakan Akar, harekatın sonunda Pençe Kılıç'ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Merkezi'ne telsizden hitap etti.Başarıyla tamamlanan hava harekatından dolayı personeli tebrik eden Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu."Maksadımız, 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek" diyen Akar, gece yarısından itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekatın hassas şekilde planlandığını ve başarılı bir şekilde icra edildiğini vurguladı.'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi'Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekatın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekatı icra ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:Akar, 'mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı ile' devam ettiğini belirtti.Harekata katılan pilotlar Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden, "Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır." ifadelerini kullandı.Akar da pilotları bir kez daha tebrik ederek "emniyetli uçuş" temennisinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221120/tsk-suriye-ve-kuzey-iraka-hava-harekati-baslati-1063644071.html
türkiye
suriye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063645822_0:20:1200:920_1920x0_80_0_0_5e6cebee3082f9aa8c31d1558928b98f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hulusi akar, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, irak, türkiye, operasyon
hulusi akar, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, irak, türkiye, operasyon
Bakan Akar: Ülkenin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz
09:09 20.11.2022 (güncellendi: 09:21 20.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerin vurulduğu Pençe Kılıç Harekatı'nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Bakan Akar, "Ülkenin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.
Harekatın icrası öncesinde Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indi.
Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.
Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü. Bakan Akar, harekatın sonunda Pençe Kılıç'ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Merkezi'ne telsizden hitap etti.
Başarıyla tamamlanan hava harekatından dolayı personeli tebrik eden Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
"Maksadımız, 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek" diyen Akar, gece yarısından itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekatın hassas şekilde planlandığını ve başarılı bir şekilde icra edildiğini vurguladı.
'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi'
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekatın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekatı icra ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz."
Akar, 'mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı ile' devam ettiğini belirtti.
Harekata katılan pilotlar Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden, "Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır." ifadelerini kullandı.
Akar da pilotları bir kez daha tebrik ederek "emniyetli uçuş" temennisinde bulundu.