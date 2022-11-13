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İstiklal Caddesi'nde patlama | İstanbul Valiliği: Patlamada can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır
İstiklal Caddesi'nde patlama | İstanbul Valiliği: Patlamada can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır
İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamayla ilgili "Korku ve... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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Taksim patlama - Sputnik Türkiye

İstiklal Caddesi'nde patlama | İstanbul Valiliği: Patlamada can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır

16:30 13.11.2022 (güncellendi: 17:31 13.11.2022)
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İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamayla ilgili "Korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir" açıklamasında bulundu.
Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

İstanbul Valiliği: Patlamada can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilk açıklamasında, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi. Gelen ilk bilgilere göre patlamada 11 kişinin yaralandığı bildiriliyor.
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17:39 13.11.2022
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatılarak 5 savcı görevlendirilirken, Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi.
17:19 13.11.2022
RTÜK: İstanbul'daki patlamayla ilgili 'geçici yayın yasağı' getirildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan "geçici yayın kararı"na ilişkin görseli paylaşarak, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" ifadesini kullandı.
17:10 13.11.2022
İmamoğlu: Korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu patlama sonrası sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız."
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