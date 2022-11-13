https://sputniknews.com.tr/20221113/adalet-bakani-bozdag-butun-kayitlar-veriler-inceleniyor-1063395133.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün kayıtlar, veriler inceleniyor, üzerinde durulan bazı terör örgütleri var

Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün kayıtlar, veriler inceleniyor, üzerinde durulan bazı terör örgütleri var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bir kadın oradaki banklardan birine 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T23:16+0300

2022-11-13T23:16+0300

2022-11-14T00:05+0300

bekir bozdağ

türkiye

patlama

taksim

istiklal caddesi

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Adalet Bakanı Bozdağ, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, pek çok vatandaşın da yaralandığını belirten Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.'Bütün kayıtlar, veriler inceleniyor'Bozdağ, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber olay yerinde incelemelerde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:Şu ana kadar bir ismin belli olup olmadığı sorulan Bozdağ, "İsim şu ana kadar benim bildiğim belli değil ama bir görüntü var. Kadın olduğu belli. Bütün kayıtlar takip ediliyor. Şu anda peşinde olan birtakım görevliler de var. İz süren arkadaşlarımız var. Onlar da konuyu takip ediyorlar" diye konuştu.Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili 2 başsavcıvekili, 8 de cumhuriyet savcısı görevlendirdiğini ayrıca Adli Tıp ve diğer otopsi işlemleri için de 6 savcı görevlendirdiğini aktardı.'Hiçbir şey daha belli değil'Hem savcılığın tahkikatının hem de güvenlik güçlerinin bu patlamayı gerçekleştiren kişiyle ilgili tahkikatının devam ettiğini vurgulayan Bozdağ, "Kişi diyorum çünkü şu ana kadar bunun ne olduğuna dair kesin konuşabileceğimiz bir veri yok. Ama olayın oluş şekline ve olduğu yere baktığımızda, bunun bir terör eylemi olduğu hususunda şu ana kadar gelen ön bilgiler çerçevesinde ihtiyat payı bırakmakla beraber terör eylemi olduğu değerlendiriliyor güvenlik güçlerimiz tarafından" diye konuştu.Bakan Bozdağ, olayın hangi terör örgütü tarafından yapıldığına dair bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine, "Yani bir takım değerlendirmeler var ama şu anda henüz netleşmediği için buradan kamuoyuyla paylaşmak istemem, yanlış olur. Ama üzerinde durulan bazı terör örgütleri var. Eylemin niteliği nedeniyle, eylemde kullanılan malzemeler üzerinden ve kadına dair şu andaki ön bilgiler üzerinden bir değerlendirmeyi güvenlik güçlerimiz yapıyor. Ama bunlar kesinleştikten sonra hangi terör örgütüdür, isimlendirmeyi o zaman yaparsak daha sıhhatli olur" değerlendirmesinde bulundu.Kadının banktan kalktıktan 1 veya 2 dakika sonra orada patlama yaşandığına dikkati çeken Bozdağ, "İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta her neyse onun içerisinde bir düzenek var. Kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Yani şu anda bunların hepsi inceleniyor" şeklinde konuştu.Bozdağ, bombanın türünün belli olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html

türkiye

taksim

istiklal caddesi

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