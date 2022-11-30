https://sputniknews.com.tr/20221130/istanbula-2-bin-125-yeni-taksi-geliyor-1064012237.html

İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor

İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor

İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi. Buna göre İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geleceği açıklandı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

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2022-11-30T16:33+0300

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yaşam

taksi

istanbul arkeoloji müzesi

ukome

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İBB UKOME Toplantısı'nda 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı.İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi konuşuldu.Toplantıda yapılan oylamada, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi onaylandı.

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taksi, istanbul arkeoloji müzesi, ukome