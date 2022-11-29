https://sputniknews.com.tr/20221129/fatih-altayli-istanbuldaki-taksilerin-fiyati-biz-turk-vatandaslarini-hic-ilgilendirmiyor-1063960084.html
Fatih Altaylı: İstanbul'daki taksilerin fiyatı biz Türk vatandaşlarını hiç ilgilendirmiyor
Fatih Altaylı: İstanbul'daki taksilerin fiyatı biz Türk vatandaşlarını hiç ilgilendirmiyor
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksi tarifelerine zam yapılması gerektiği yönelik açıklamasına atıfta... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T12:39+0300
2022-11-29T12:39+0300
2022-11-29T12:40+0300
türkiye
türkiye
taksi
istanbul
fatih altaylı
eyüp aksu
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Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksi tarifelerine zam yapılması gerektiği yönelik açıklamasına yönelik 'zam kararının kendilerini ilgilendirmediğini' dile getirdi.Taksicilerin Türk vatandaşlarına durmadığını söyleyen Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221127/taksiciler-odasi-baskani-aksu-taksi-toplu-tasimadan-ucuz-1063879136.html
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türkiye, taksi, istanbul, fatih altaylı, eyüp aksu
türkiye, taksi, istanbul, fatih altaylı, eyüp aksu
Fatih Altaylı: İstanbul'daki taksilerin fiyatı biz Türk vatandaşlarını hiç ilgilendirmiyor
12:39 29.11.2022 (güncellendi: 12:40 29.11.2022) Abone ol
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksi tarifelerine zam yapılması gerektiği yönelik açıklamasına atıfta bulunarak, İstanbul'daki taksi krizine dikkat çekti ve "İstanbul'daki taksilerin fiyatı biz Türk vatandaşlarını hiç ilgilendirmiyor" dedi.
Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksi tarifelerine zam yapılması gerektiği yönelik açıklamasına yönelik 'zam kararının kendilerini ilgilendirmediğini' dile getirdi.
Taksicilerin Türk vatandaşlarına durmadığını söyleyen Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında
, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Taksiciler Odası Eyüp Aksu 'Taksi tarifesi artmalı' demiş. Bunu niye bize söylüyor anlamadım. Konunun ne benimle ne de İstanbul’da yaşayan Türk vatandaşları ile bir ilgisi var. Eyüp Aksu, bu meseleyi bizimle değil, Turizm Bakanlığı ile tartışsın. Bu mesele bizi hiç ilgilendirmediği gibi, bizim açımızdan taksi tarifelerinin 100 TL’ye açılmasının ve kilometre başına 500 TL yazmasının da hiçbir mahzuru yok. İstanbul’daki taksilerin fiyatları beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Çünkü binemiyorum. O taksiler, bizi, sizi almıyorlar. Bir Türk vatandaşının taksi bulması, bulduğu taksiye binmesi imkansız. Ne duruyorlar ne alıyorlar. Yanlışlıkla alsalar bile asla istediğiniz yere gitmiyorlar. Bu yüzden de Taksiciler Odası ne kadar zam istiyorsa, AK Parti onlara o kadar zam yapsın. Konu bizim dışımızda. Aranızda halledin. Hatta AK-UKOME'ye de gerek yok. Turizm Bakanlığı halletsin."