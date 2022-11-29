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Fatih Altaylı: İstanbul'daki taksilerin fiyatı biz Türk vatandaşlarını hiç ilgilendirmiyor
Fatih Altaylı: İstanbul'daki taksilerin fiyatı biz Türk vatandaşlarını hiç ilgilendirmiyor
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksi tarifelerine zam yapılması gerektiği yönelik açıklamasına atıfta... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T12:39+0300
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türkiye
türkiye
taksi
istanbul
fatih altaylı
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Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksi tarifelerine zam yapılması gerektiği yönelik açıklamasına yönelik 'zam kararının kendilerini ilgilendirmediğini' dile getirdi.Taksicilerin Türk vatandaşlarına durmadığını söyleyen Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221127/taksiciler-odasi-baskani-aksu-taksi-toplu-tasimadan-ucuz-1063879136.html
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türkiye, taksi, istanbul, fatih altaylı, eyüp aksu
türkiye, taksi, istanbul, fatih altaylı, eyüp aksu

Fatih Altaylı: İstanbul'daki taksilerin fiyatı biz Türk vatandaşlarını hiç ilgilendirmiyor

12:39 29.11.2022 (güncellendi: 12:40 29.11.2022)
© FlickrFatih Altaylı - Galatasaray
Fatih Altaylı - Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© Flickr
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksi tarifelerine zam yapılması gerektiği yönelik açıklamasına atıfta bulunarak, İstanbul'daki taksi krizine dikkat çekti ve "İstanbul'daki taksilerin fiyatı biz Türk vatandaşlarını hiç ilgilendirmiyor" dedi.
Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksi tarifelerine zam yapılması gerektiği yönelik açıklamasına yönelik 'zam kararının kendilerini ilgilendirmediğini' dile getirdi.
Taksicilerin Türk vatandaşlarına durmadığını söyleyen Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Taksiciler Odası Eyüp Aksu 'Taksi tarifesi artmalı' demiş. Bunu niye bize söylüyor anlamadım. Konunun ne benimle ne de İstanbul’da yaşayan Türk vatandaşları ile bir ilgisi var. Eyüp Aksu, bu meseleyi bizimle değil, Turizm Bakanlığı ile tartışsın. Bu mesele bizi hiç ilgilendirmediği gibi, bizim açımızdan taksi tarifelerinin 100 TL’ye açılmasının ve kilometre başına 500 TL yazmasının da hiçbir mahzuru yok. İstanbul’daki taksilerin fiyatları beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Çünkü binemiyorum. O taksiler, bizi, sizi almıyorlar. Bir Türk vatandaşının taksi bulması, bulduğu taksiye binmesi imkansız. Ne duruyorlar ne alıyorlar. Yanlışlıkla alsalar bile asla istediğiniz yere gitmiyorlar. Bu yüzden de Taksiciler Odası ne kadar zam istiyorsa, AK Parti onlara o kadar zam yapsın. Konu bizim dışımızda. Aranızda halledin. Hatta AK-UKOME'ye de gerek yok. Turizm Bakanlığı halletsin."
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyüp Aksu kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
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Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi toplu taşımadan ucuz
27 Kasım, 09:44
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