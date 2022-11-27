https://sputniknews.com.tr/20221127/taksiciler-odasi-baskani-aksu-taksi-toplu-tasimadan-ucuz-1063879136.html

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi toplu taşımadan ucuz

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi toplu taşımadan ucuz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Toplu taşımaya yoğunluktan binemeyenler, taksi toplu taşımadan ucuz olduğu için taksiye yöneliyor. Taksi... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T09:44+0300

2022-11-27T09:44+0300

2022-11-27T09:55+0300

taksi

eyüp aksu

ekonomi

toplu ulaşım

ucuz

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu taksi ücret tarifelerini işaret ederek, "Toplu taşımaya yoğunluktan binemeyenler, taksi toplu taşımadan ucuz olduğu için taksiye yöneliyor. Taksi tarifesi artmalı" ifadesini kullandı.Yolcu sayısına bağlı olarak konuştuğunu belirten Eyüp Aksu, şunları kaydetti:‘Yarım saat, bir saat kullanıyorsun bazen 50 lira yazmıyor’Taksi ücret tarifesini düşük bulduğunu ifade eden taksi şoförü Emrah Kınay ise, "Geçen Marmaray'a bindim 16 lira olmuş, otobüse biniyorsun 7-8 lira, taksiye binersin daha iyi. Yarım saat, bir saat kullanıyorsun bazen 50 lira yazmıyor. Açılışı 9 lira 80 kuruş. Ben olsam ben de taksi kullanırım, Başkan Eyüp Aksu'ya katılıyorum. Gerekeni söylemiş, doğruyu söylemiş" diye konuştu.‘Taksilerde fiyatlar gereğinden pahalı, Türk yolcunun taksiye binebilmesi lazım’Taksi fiyatlarının yerli yolcu için yüksek bulduğunu söyleyen taksi şoförü Volkan Çalışkan, "Fiyatlar şu an bana kalırsa taksilerde gereğinden fazla pahalı. Fiyatlar düşürülmeli, Türk yolcular binemiyor, yabancı yolcular binebiliyor. Yolcu seçen taksiciler de çok, mesafe beğenmiyorlar, gitmek istemiyorlar. Yıl sonundan sonra ocak ayında tarifeye zaten bir daha zam gelecek. Az önce bir yolcum belirli bir mesafe geldi ve 150 TL ödedi, bundan birkaç ay sonra bir dahaki sene belki de 200-250 TL'ye gelecek. Bu taksiciler için iyi bir şey değil, Türk yolcunun da bu taksiye binebilmesi lazım. Her şeyin fiyatı düşmeli, taksimetrenin de öyle. Taksiler sadece yabancılara özel olmamalı, ben ileriden yolcu alsam ve o yabancı olsa düşünmeden taksiye binebiliyor. Türk yolcu ise taksiye binerken düşünüyor" şeklinde konuştu.‘Fiyatlarla alakası yok’Eminönü'nde esnaf olduğunu ve çoğu zaman toplu taşıma yerine taksi kullandığını belirten Miraç Bıyıklı ise, "Taksiye ihtiyacı olanlar, acele işi olanlar biniyor. Taksi bulamıyoruz, taksi sayısı eksik. Benim iş yerim var Eminönü Tahtakale'de, burada esnafım. Bu noktada 30-40 dakika taksi beklediğimiz oluyor. Fiyatlarla alakası yok, kendini uyanık sanan taksi şoförleri var, özellikle Arap müşterilerin peşindeler, kimi zaman da boşlar ve müşteri almıyorlar. Dürüst taksiciler de var onlar ise ekmeğinin peşinde" ifadelerini kullandı.‘Taksi fiyatları ucuzsa neden sayısını çoğaltmıyorlar?’Toplu taşımada yoğunluk görmediğini söyleyen yolcu Şemsettin Öztürk de , "Metrobüste de, otobüste de, tramvayda da yer bulabiliyoruz. Mesela birazdan gelen otobüs boş gelecek, iş saatlerinde yoğunluk olabilir. Taksi fiyatları ucuzsa neden sayısını çoğaltmıyorlar? Fiyatlarla alakalı değil, ucuz olduğunu da sanmıyorum. Normal, taksiciyi de zarar ettirmeyen, ekonomisini kaldıran, kimseyi üzmeyen bir şekilde. Toplu taşıma da sürekli artan nüfustan dolayı yoğun olabilir, fakat iş çıkış saatlerinde yoğun oluyor. O saatlere de fazla sefer koysalar, bu kez o otobüsler öğlen saatlerinde iş yapamayacak" dedi.

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taksi, eyüp aksu, toplu ulaşım, ucuz