https://sputniknews.com.tr/20221004/chp-basortusu-teklifini-meclise-sundu-1061952847.html
CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu
CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu
CHP'nin başörtüsü ile ilgili 3 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T16:42+0300
2022-10-04T16:42+0300
2022-10-04T16:44+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
başörtüsü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu."Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi" milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, başörtüsü
chp, kemal kılıçdaroğlu, başörtüsü
CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu
16:42 04.10.2022 (güncellendi: 16:44 04.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP'nin başörtüsü ile ilgili 3 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.
"Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi" milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.