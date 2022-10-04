https://sputniknews.com.tr/20221004/chp-basortusu-teklifini-meclise-sundu-1061952847.html

CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu

CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu

CHP'nin başörtüsü ile ilgili 3 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T16:42+0300

2022-10-04T16:42+0300

2022-10-04T16:44+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

başörtüsü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu."Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi" milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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2022

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chp, kemal kılıçdaroğlu, başörtüsü