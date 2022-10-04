https://sputniknews.com.tr/20221004/bahceli-eytlilerin-magduriyetini-bu-yil-bitmeden-cozume-kavusturacagiz-1061930721.html
Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız
Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız" dedi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T10:44+0300
2022-10-04T10:44+0300
2022-10-04T11:00+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
tbmm
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm
devlet bahçeli, mhp, tbmm
Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız
10:44 04.10.2022 (güncellendi: 11:00 04.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
EYT'lilerin
mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız.
Köylerde olacağız hasret yangınını birlikte söndüreceğiz.
MHP, Türkiye'nin son siperidir. MHP, Türk milletinin ruh köküdür. Anketler şunu bunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız.
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