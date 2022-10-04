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SON DAKİKA | Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız
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https://sputniknews.com.tr/20221004/bahceli-eytlilerin-magduriyetini-bu-yil-bitmeden-cozume-kavusturacagiz-1061930721.html
Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız
Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız" dedi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm
devlet bahçeli, mhp, tbmm

Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız

10:44 04.10.2022 (güncellendi: 11:00 04.10.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız.
Köylerde olacağız hasret yangınını birlikte söndüreceğiz.
MHP, Türkiye'nin son siperidir. MHP, Türk milletinin ruh köküdür. Anketler şunu bunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız.
Ülkeler arası irtibat ağları darbe almaktadır. Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır.
Terörün ablukası, ekonomik operasyonlar, diplomatik gerilimler çözülmeyi bekleyen sorunlardır.
İran'da 13 Eylül 2022'de bir genç kızın baş örtüsünü doğru bağlamamasından dolayı gözaltına alınması ve şiddet olayı, isyan noktasına ulaştı. Toplumsal gösteriler dış etkilerle farklı bir boyut kazandı. Temennimiz İran'da istikrar ortamının hakim olmasıdır.
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