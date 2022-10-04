Kılıçdaroğlu'ndan dezenformasyon yasası eleştirisi: 'Sesinizi kısmak isteyebilirler'

Saygın bir Türkiye istediğimizi, onuru ile kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye istediğimizi her yerde anlatacağız. Saygın bir Türkiye istediğimizi, onuru ile kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye istediğimizi her yerde anlatacağız.

Dezenformasyon yasası getirdiler. Şimdi parlamento açılıyor ilk bu yasa teklifini getiriyorlar. Sesinizi kısmak isteyebilirler, onun hazırlıklarını yapıyorlar. Hukuk dediğimiz yapıda, bir haber yalan ise tekzip gönderiyorsunuz. bununla yetinmiyorlar. Türkiye'de 2 tür medya var. Bir, gazeteciliğin hakkını veren, gerçekleri aktaran özgürlükçü medya. Kalemini satmayan bütün gazetecilere selamlarımızı gönderiyoruz. Kalemini, iradesini satan gazetecilere gazeteci denmez. Onun adı havuz medyası. Toplumu nasıl kamplaştırdığını, gayet iyi biliyoruz. Yalanın her türlüsünü yazabiliyorlar. Hiçbir AK Parti milletvekili tartışma programına katılamaz. Onların yerine kalemini çıkaran gazeteci kimlikli insanları çıkarıyorlar. Kalemini satan insandan gazeteci olmaz. Dezenformasyon yasasını getirmelerinin nedeni, saray ve beslemelerinin yolsuzluklarını kimse yazmasın. Dezenformasyon yasası getirdiler. Şimdi parlamento açılıyor ilk bu yasa teklifini getiriyorlar. Sesinizi kısmak isteyebilirler, onun hazırlıklarını yapıyorlar. Hukuk dediğimiz yapıda, bir haber yalan ise tekzip gönderiyorsunuz. bununla yetinmiyorlar. Türkiye'de 2 tür medya var. Bir, gazeteciliğin hakkını veren, gerçekleri aktaran özgürlükçü medya. Kalemini satmayan bütün gazetecilere selamlarımızı gönderiyoruz. Kalemini, iradesini satan gazetecilere gazeteci denmez. Onun adı havuz medyası. Toplumu nasıl kamplaştırdığını, gayet iyi biliyoruz. Yalanın her türlüsünü yazabiliyorlar. Hiçbir AK Parti milletvekili tartışma programına katılamaz. Onların yerine kalemini çıkaran gazeteci kimlikli insanları çıkarıyorlar. Kalemini satan insandan gazeteci olmaz. Dezenformasyon yasasını getirmelerinin nedeni, saray ve beslemelerinin yolsuzluklarını kimse yazmasın.

'Daha iyi arabaya binmek, yeni telefon alabilmek isteyenlere acıyorum' diyor. Gençler bu dili kullanmayın sakın. Bu dli zehirli bir dildir, kutuplaşma yaratır. 'Daha iyi arabaya binmek, yeni telefon alabilmek isteyenlere acıyorum' diyor. Gençler bu dili kullanmayın sakın. Bu dli zehirli bir dildir, kutuplaşma yaratır.

Bizi tahrik etmek istiyorlar, çok dikkatli şekilde sandığı bekleyeceğiz. sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Bizi tahrik etmek istiyorlar, çok dikkatli şekilde sandığı bekleyeceğiz. sizin hayalleriniz benim hedefim olacak.

Bahçeli bugün 'Kılıçdaroğlu DNA testi yapsın' demiş. Beraber yapalım, kimin ne olduğu ortaya çıksın. Bahçeli bugün 'Kılıçdaroğlu DNA testi yapsın' demiş. Beraber yapalım, kimin ne olduğu ortaya çıksın.

7.5 milyon genç sandığa gidip ilk kez oy kullanacak, bu gençlerin tarihsel bir sorumluluğu var. 7.5 milyon genç sandığa gidip ilk kez oy kullanacak, bu gençlerin tarihsel bir sorumluluğu var.