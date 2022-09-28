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https://sputniknews.com.tr/20220928/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-etlik-sehir-hastanesi-acilis-toreninde-konusuyor-1061715960.html
Erdoğan: Başka ülkelerin güzellemesini yapanların gayesi sosyal yapımızı çökertmektir
Erdoğan: Başka ülkelerin güzellemesini yapanların gayesi sosyal yapımızı çökertmektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Beklentilerini karşıladığımız sağlık personelinin yanında olduğumuzu... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T14:44+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
cumhurbaşkanı
etlik
şehir hastanesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
türkiye
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recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı, etlik, şehir hastanesi
recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı, etlik, şehir hastanesi

Erdoğan: Başka ülkelerin güzellemesini yapanların gayesi sosyal yapımızı çökertmektir

14:44 28.09.2022 (güncellendi: 15:36 28.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Beklentilerini karşıladığımız sağlık personelinin yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Şehir hastanemiz hayırlı olsun. Ankara'ya ikinci şehir hastanemizi kazandırmamızda emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Hastanemiz sadece vatandaşlarına değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak.
Beklentilerini karşıladığımız sağlık personelinin yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.
Son asrın en büyük sağlık krizini alnımızın akıyla yönettik
Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılıdır.
Son dönemde sosyal medyada gelişmiş ülke güzellemelerinin yapıldığını, gençlerin bilinçaltına buraya gidilmesi gerektiğinin aşılandığını görüyoruz. 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır' demiş Cemil Meriç.
Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir.
Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız
Sırf daha iyi arabaya binebilmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.
Başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir.
Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız.
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