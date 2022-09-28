Erdoğan: Başka ülkelerin güzellemesini yapanların gayesi sosyal yapımızı çökertmektir

Şehir hastanemiz hayırlı olsun. Ankara'ya ikinci şehir hastanemizi kazandırmamızda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Şehir hastanemiz hayırlı olsun. Ankara'ya ikinci şehir hastanemizi kazandırmamızda emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Hastanemiz sadece vatandaşlarına değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak. Hastanemiz sadece vatandaşlarına değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak.

Beklentilerini karşıladığımız sağlık personelinin yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Beklentilerini karşıladığımız sağlık personelinin yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

Son asrın en büyük sağlık krizini alnımızın akıyla yönettik Son asrın en büyük sağlık krizini alnımızın akıyla yönettik

Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılıdır. Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılıdır.

Son dönemde sosyal medyada gelişmiş ülke güzellemelerinin yapıldığını, gençlerin bilinçaltına buraya gidilmesi gerektiğinin aşılandığını görüyoruz. 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır' demiş Cemil Meriç. Son dönemde sosyal medyada gelişmiş ülke güzellemelerinin yapıldığını, gençlerin bilinçaltına buraya gidilmesi gerektiğinin aşılandığını görüyoruz. 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır' demiş Cemil Meriç.

Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir.

Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız

Sırf daha iyi arabaya binebilmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Sırf daha iyi arabaya binebilmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.

Başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir. Başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir.