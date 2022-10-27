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SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
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https://sputniknews.com.tr/20221027/ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-tutuklandi-1062767659.html
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
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şebnem korur fincancı
ttb
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221027/gozaltina-alinan-ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-adliyeye-sevk-edildi-1062752362.html
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şebnem korur fincancı, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)
şebnem korur fincancı, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

16:07 27.10.2022 (güncellendi: 16:11 27.10.2022)
© Fotoğraf : TwitterŞebnem Korur Fincancı
Şebnem Korur Fincancı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Ayrıntılar geliyor
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklandı.
Türk Tabipler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
TÜRKİYE
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi
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