https://sputniknews.com.tr/20221027/ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-tutuklandi-1062767659.html
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T16:07+0300
2022-10-27T16:07+0300
2022-10-27T16:11+0300
türkiye
şebnem korur fincancı
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221027/gozaltina-alinan-ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-adliyeye-sevk-edildi-1062752362.html
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şebnem korur fincancı, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)
şebnem korur fincancı, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
16:07 27.10.2022 (güncellendi: 16:11 27.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklandı.