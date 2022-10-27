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https://sputniknews.com.tr/20221027/gozaltina-alinan-ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-adliyeye-sevk-edildi-1062752362.html
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T08:01+0300
2022-10-27T08:20+0300
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
şebnem korur fincancı
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Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.Fincancı, 20 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221026/turk-tabipleri-birligi-baskani-sebnem-korur-fincanci-gozaltina-alindi-1062711523.html
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türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı
türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı

Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

08:01 27.10.2022 (güncellendi: 08:20 27.10.2022)
© DHATürk Tabipler Birliği
Türk Tabipler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© DHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Fincancı, 20 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
TÜRKİYE
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Dün, 09:12
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