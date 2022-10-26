https://sputniknews.com.tr/20221026/turk-tabipleri-birligi-baskani-sebnem-korur-fincanci-gozaltina-alindi-1062711523.html
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T09:12+0300
2022-10-26T09:12+0300
2022-10-26T09:38+0300
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
şebnem korur fincancı
gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221020/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-hakkinda-sorusturma-baslatti-1062531750.html
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türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı, gözaltı
türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı, gözaltı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
09:12 26.10.2022 (güncellendi: 09:38 26.10.2022) Abone ol
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine' şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur."