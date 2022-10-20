https://sputniknews.com.tr/20221020/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-hakkinda-sorusturma-baslatti-1062531750.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/YPG'nin yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T16:33+0300

2022-10-20T16:33+0300

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türkiye

şebnem korur fincancı

ankara

pkk

ttb

soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.'Envanterde kimyasal silah yok'Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamış ve TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221020/milli-savunma-bakanligindan-kimyasal-silah-iddiasina-tepki-tamamen-asilsiz-ve-gercek-disi-1062521697.html

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