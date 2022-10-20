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https://sputniknews.com.tr/20221020/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-hakkinda-sorusturma-baslatti-1062531750.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/YPG'nin yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T16:33+0300
2022-10-20T16:49+0300
türkiye
şebnem korur fincancı
ankara
pkk
ttb
soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.'Envanterde kimyasal silah yok'Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamış ve TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221020/milli-savunma-bakanligindan-kimyasal-silah-iddiasina-tepki-tamamen-asilsiz-ve-gercek-disi-1062521697.html
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şebnem korur fincancı, ankara, pkk, ttb, soruşturma
şebnem korur fincancı, ankara, pkk, ttb, soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı

16:33 20.10.2022 (güncellendi: 16:49 20.10.2022)
© DHATürk Tabipler Birliği
Türk Tabipler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© DHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/YPG'nin yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

'Envanterde kimyasal silah yok'

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamış ve TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'kimyasal silah' iddiasına tepki: Tamamen asılsız ve gerçek dışı
13:04
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