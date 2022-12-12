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Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü: 'Haksızlığa dayanamıyorum, hepimizin evlatları var'
Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü: 'Haksızlığa dayanamıyorum, hepimizin evlatları var'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekilleri; TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüyor. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T09:39+0300
2022-12-12T09:49+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları üzerine yürüyüş düzenliyor.Kılıçdaroğlu "Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bizler bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Emin olun bu haksızlığa dayanamıyorum, hepimizin evlatları var. Biz devletin görev yapmasını istiyoruz. Haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz devletin. Adaletsizlik karşısında susan bir ülke istemiyoruz. '2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz' ne demek ya? Adalet Bakanlığı’nın önündeyiz, Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor " dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221211/kilicdaroglu-chp-grubunu-yarin-olaganustu-toplantiya-cagirdi-1064459993.html
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü: 'Haksızlığa dayanamıyorum, hepimizin evlatları var'

09:39 12.12.2022 (güncellendi: 09:49 12.12.2022)
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekilleri; TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüyor.
CHP, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları üzerine yürüyüş düzenliyor.
Kılıçdaroğlu "Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bizler bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Emin olun bu haksızlığa dayanamıyorum, hepimizin evlatları var. Biz devletin görev yapmasını istiyoruz. Haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz devletin. Adaletsizlik karşısında susan bir ülke istemiyoruz. '2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz' ne demek ya? Adalet Bakanlığı’nın önündeyiz, Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor " dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
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