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Kılıçdaroğlu, CHP Grubu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı: Toplantı sabah 09.00'da olacak
Kılıçdaroğlu, CHP Grubu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı: Toplantı sabah 09.00'da olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nu sabah toplanmak üzere olağanüstü toplantıya çağırdı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T23:55+0300
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chp
kemal kılıçdaroğlu
politika
olağanüstü toplantı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah saatlerinde partisinin grubunu olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Grubu pazartesi sabah saat 09.00'da TBMM'de toplanacak.Toplantı, basına kapalı gerçekleşecek.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, olağanüstü toplantı
chp, kemal kılıçdaroğlu, olağanüstü toplantı

Kılıçdaroğlu, CHP Grubu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı: Toplantı sabah 09.00'da olacak

23:55 11.12.2022 (güncellendi: 00:00 12.12.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nu sabah toplanmak üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah saatlerinde partisinin grubunu olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Grubu pazartesi sabah saat 09.00'da TBMM'de toplanacak.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşecek.
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