https://sputniknews.com.tr/20221127/sahaya-giren-altayli-taraftar-goztepe-kalecisine-saldirdi--1063896379.html
Sahaya giren Altaylı taraftar Göztepe kalecisine saldırdı
Sahaya giren Altaylı taraftar Göztepe kalecisine saldırdı
Göztepe-Altay maçında sahaya giren bir taraftar, elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T19:45+0300
2022-11-27T19:45+0300
2022-11-27T19:59+0300
altay spor kulübü
göztepe spor klübü
spor
saldırı
taraftar
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Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Maçta sahaya giren bir taraftar, elindeki kornet direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.
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altay spor kulübü, göztepe spor klübü, saldırı, taraftar
altay spor kulübü, göztepe spor klübü, saldırı, taraftar
Sahaya giren Altaylı taraftar Göztepe kalecisine saldırdı
19:45 27.11.2022 (güncellendi: 19:59 27.11.2022) Abone ol
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Göztepe-Altay maçında sahaya giren bir taraftar, elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.
Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Maçta sahaya giren bir taraftar, elindeki kornet direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.